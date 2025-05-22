遠銀尋求併購拚金控 徐旭東盼同步強化AI淨零

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（中央社記者張璦台北22日電）遠東商銀今天在股東會中表示，去年稅後淨利創新高，未來不排除尋求併購或增資等外部成長機會，並成立金控；遠東商銀副董事長徐旭東指出，他特別重視AI、淨零碳排，遠銀要再加強布局，強化ESG行動。

遠東國際商業銀行今天舉行股東常會，會中通過2024年度盈餘分配案，普通股每股配發0.75元股利，包含0.5元現金股利與0.25元股票股利，股利發放率（payout ratio）約74%。

遠東商銀董事長侯金英表示，2024年總資產年增8%，達新台幣8535億元，稅後淨利42.97億元，續創獲利新高紀錄，每股純益（EPS）為1.01元；授信資產品質續保優於市場平均水準，逾放比降至0.065%，資本結構強健，普通股權益第一類資本比為11.88%，資本適足率為14.5%。

遠東商銀總經理周添財受訪指出，目標3年內讓遠東商銀資產規模衝上兆元大關，此次股東會也通過將額定資本額上限調高至650億元，今年也有增資計畫，成立金控是未來目標，但時程表「沒有答案」。

徐旭東表示，遠東商銀已是世界級公司，將考慮未來股東會也以英文進行，集團隨時可以準備好；他強調，AI即未來、是一切的關鍵（AI is future, key to everything.），他特別重視AI與淨零碳排議題，遠銀要再加強這方面的布局，強化ESG（環境、社會、公司治理）行動，關懷弱勢、善盡社會責任。

徐旭東說，穩定股利政策向來備受投資人重視，以平衡股利政策的角度而言，「遠銀always站在前面」。

遠東商銀進一步表示，今年獲利動能持續，自結前3月合併稅後淨約11.07億元，逾放比進一步降至0.053%；展望今年，美國關稅政策引爆全球經濟震盪，遠東商銀以財務韌性為底氣，謹慎應對、管理風險，維持穩健成長，目標為總資產及存款、放款分別成長3%、3%、5%以上，並進行獲利結構調整，鎖定提升存放利差業務。

海外布局方面，遠東商銀指出，仍以提供更多整合的跨境金融服務為主；因應保護主義抬頭、去全球化等趨勢所牽動部分指標企業赴美設點，會密切關注對台灣及東協所在供應鏈的動向，以機敏配合時勢。

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至於AI應用導入，遠東商銀表示，由去年底完成更名的AI數位金融事業群，轄設的AI應用發展部專責推動。另外，在遠東商銀整合集團關係企業資源時，不排除尋求併購或增資等外部成長機會，為股東、客戶、員工創造企業的永續價值。

遠東商銀指出，2024年個人金融手續費與交易投資收益，分別較2023年度成長19%及13%；重點發展的法金海外業務，全年跨境聯貸與結構融資簽約金額達145億元；數位旗艦品牌Bankee戶數突破26萬，為掌握強勁動能，今年其帳戶數與存款餘額更設定以成長23%、22%為挑戰目標。（編輯：張良知）1140522