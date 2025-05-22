台灣有無需要成立主權基金 徐旭東：Of course

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（中央社記者張璦台北22日電）遠東國際商業銀行今天召開股東常會，遠東集團董事長兼遠東商銀副董事長徐旭東會後被問及台灣有無需要成立主權基金，他回應Of course；至於合適的投資領域與公司類型，他則說這問題太難答了。

徐旭東受訪時也提到，要鼓勵國內公司走向國際化，且開放讓國外投資也很好，他並表示，遠東現在是控股公司，要不要轉型成投資公司，「你可以賺更多錢的話，why not」。

遠東商銀總經理周添財受訪指出，主權基金就是由政府組成的基金，一般來說其目的多元，有政治、經濟等層面的考量， 也會有保護自身產業的考量，現在國際間，比如新加坡、挪威，都有很好的主權基金，到處去投資，且大部分以獲利、著眼於高階技術產業為主，但台灣政府會如何規劃，無法代答。

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周添財進一步表示，事實上，挪威主權基金有投資遠東商銀，因為遠東商銀股利政策穩定，績效也相當不錯；至於併購議題，他則說，先前與多家談過，但併購機會可遇不可求，遠東商銀只會追求好標的，「太大的我們也吃不下」。

此外，針對外資占遠東商銀持股的目標比重，徐旭東笑說，「當然不要超過51（%），更重要的，我也不需要」。（編輯：翟思嘉）1140521