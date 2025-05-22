協助接軌永續揭露準則 金管會實作工作坊4/28起登場

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（中央社記者羅元駿台北22日電）為協助上市櫃公司接軌IFRS永續準則藍圖，金管會今天表示，將在北中南舉辦4場IFRS S2揭露實作工作坊，協助公司訓練編制永續資訊的人員，首場敲定4月28日於台北舉辨。另外，首波125家上市櫃公司中，目前了解有7家稍微落後。

為增加企業永續相關財務資訊，金管會要求上市櫃公司要申報年報永續相關財務資訊專章，首波以資本額新台幣100億元以上公司適用於2026會計年度，並於2027年申報，合計有125家公司。

金管會證期局副局長高晶萍今天在例行記者會指出，為協助公司順利接軌，推動接軌IFRS永續揭露準則專案小組提供多項資源，包含提供IFRS S2氣候相關揭露的實務指引，並以鋼鐵製造業為例的完整版及簡易版揭露範例。

高晶萍說，將從今年4月28日起至7月3日陸續於北中南舉辦4場IFRS S2揭露實作工作坊，透過實務指引及揭露範例引導公司編製及揭露永續資訊。

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高晶萍補充，4月28日將在台北舉辨、6月12日於高雄舉辦、6月30日於新竹、7月3日也在台北場。另外，證交所及櫃買中心也將組成服務團，適時就第一階段公司接軌進度落後者提供協助並加強輔導。

高晶萍表示，首波適用的125家公司，目前了解有7家公司落後，有些公司是還在作業中，也有想找顧問，目前落後的情況不是很嚴重。（編輯：潘羿菁）1140522