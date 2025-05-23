鴻華盼汽車關稅公平 布局美國新夥伴拚中東車用件

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）鴻海和裕隆合資的鴻華先進今天上午舉行股東會，鴻華先進董事長劉揚偉受訪指出，今年底電動車美國新合作夥伴將揭曉，不排除在沙烏地布局車用關鍵元件，也不排除與其他車廠股權合作。

記者提問對於台灣汽車關稅和貨物稅議題看法，劉揚偉指出，關鍵在於「公平競爭」才會健康，他以對等關稅為例，稅務應該互惠且公平，在公平情況下，他樂見其成。

鴻華先進上午在新北市新店寶高智慧產業園區舉行股東會，歷時約30分鐘結束，劉揚偉會後接受媒體短暫採訪指出，鴻華在Model B、C、D、E等電動車平台產品線已漸齊全，後續透過不同場域行銷、並擴大合作夥伴。

劉揚偉說，目前鴻華合作夥伴包括台灣裕隆旗下的納智捷（LUXGEN）、日本三菱汽車（Mitsubishi Motors）以及美國夥伴，他指出，今年底美國夥伴的具體內容將會揭曉，未來也會有日系、歐洲、美國等品牌車廠的合作計畫。

在中東市場，劉揚偉指出，鴻海先前在沙烏地阿拉伯與當地Public Investment Fund（PIF）合資企業Ceer，打造沙國電動汽車品牌，相關合作案進行順利，鴻海集團會提供關鍵車用零配件，不排除在當地布局。

在電動車關鍵元件進展，劉揚偉指出，電池芯已在高雄量產，電機系統持續進行，可應用在電動巴士及小型車，電控系統已有其他單位出貨給品牌車廠斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）一段時間，三電系統出貨會持續擴大。

談到策略夥伴合作，劉揚偉表示，鴻華不排除與品牌車廠策略合作，基礎是理念一致以及合作綜效，未來也不排除股權合作。

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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天上午搭機離台，劉揚偉笑說，雙方今年已在3月和5月見面，未來還有機會在活動上碰面。劉揚偉也指出，鴻海已與輝達在自動駕駛輔助系統（ADAS）系統密切合作，未來在機器人有進一步合作規劃。

鴻華說明，持續自主研發新世代電動車馬達，規劃布局在鴻華新一代電動車平台，也會使用台灣供應鏈車用元件，自主掌握關鍵技術。（編輯：楊凱翔）1140523