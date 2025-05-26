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新台幣再展強勁升勢 早盤漲逾1角站上29元

2025/5/26 09:56（5/26 10:08 更新）
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示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北26日電）新台幣今天延續升勢，開盤後匯價火速上攻，突破30元整數大關，站上29元，最高升抵29.912元，強漲1.11角。

匯銀人士指出，美元持續弱勢整理，有利亞幣反彈，又逢月底出口商拋匯需求湧現，新台幣匯率挺進29元在意料之中；不過央行應該還是會適時踩煞車，避免市場恐慌心態瀰漫，重演月初匯市失序的情況。

台股今天開低震盪，新台幣兌美元則是延續升勢，以30元開盤，隨後持續走揚，觸及29元價位。（編輯：楊蘭軒）1140526

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