群創攜台達電建置南科大型儲能系統 助穩定區域電網

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（中央社記者何秀玲台北26日電）面板大廠群創光電積極推進投資創能，目前已併網46MW光電，更在台南科學園區七廠，攜手台達電共同打造台南科學園區內首座大型儲能系統，建置40MW/70MWh的儲能案場，並參與台電電力交易平台的調頻備轉及即時備轉服務。

群創今天發出新聞稿指出，此案場將用以解決電力供應不平衡問題及強化電網韌性，未來將成為提升區域電網穩定性的重要生力軍。

此40MW儲能案場擁有70MWh的裝置容量，相當於5600戶家庭一天的用電需求，能在突發電力事件中迅速介入，有效平衡電網頻率，也可加強園區的用電穩定性及電力調度能力。

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群創表示，此儲能案場配備消防防護系統，包括防火牆、安全距離、滅火裝置和消防水池等設施，並具備緊急救災應變演練機制和即時監控系統，不僅提升電力調節能力，更確保環境安全及穩定供電。

群創提到，這將為長期能源轉型奠定基礎，持續創造、改善能源的使用效率及增強再生能源利用率；未來將持續整合與運用儲能技術，推動更全面性的再生能源布局與應用，以提升台灣在全球淨零排放及能源轉型的競爭力。（編輯：蘇志宗）1140526