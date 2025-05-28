林伯豐籲央行穩定匯率 主權基金資訊應透明化

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（中央社記者劉千綾台北28日電）新台幣兌美元近期升勢強勁，三三會理事長林伯豐表示，其他國家貨幣升值幅度沒有台灣大，工商業界盼匯率穩定，希望央行能夠穩匯。對於總統賴清德宣布將成立主權基金，林伯豐表示，主權基金設立資訊應透明化，投資對象是對經濟有幫助的。

林伯豐今天出席三三會例會受訪表示，新台幣兌美元近期升值，但其他國家貨幣的升值幅度沒有台灣大，這應該警惕，工商業界希望匯率穩定，央行也應該能夠發揮穩定匯率的角色。

賴總統5月20日發表就職週年談話時，宣布將成立主權基金，外界關注主權基金成立目的。林伯豐表示，應該立法，明確化主權基金投資對象是對經濟有幫助的；此外，主權基金也不應該投資美債，以免受到美國要求影響。他強調，主權基金設立應有明確用途，資訊應透明化。

核三廠2號機5月17日除役，台灣進入「非核家園」。林伯豐直言，AI產業發展將增加用電量，「要發展AI非用核能不可，全球都一樣」，半導體和AI產業是台灣未來的重點發展產業，輝達執行長黃仁勳近期在台發表演講指出，台灣政府應該支持各種能源政策，包括風力、太陽能、核能。他認為，台灣絕對要投資核能，使用能源不應該被污名。

林伯豐建議，政府應檢討能源政策及能源配比，將「非核家園」改為「低碳家園」，只有持續發展核電，才能達到「穩定供電、合理電價、淨零碳排」。

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立法院近期三讀通過核子反應器設施管制法修正草案，林伯豐表示，台電應盡快向核安會提出延役申請，只要在安全無虞下，核三、核二、核一都應該重啟。

林伯豐指出，台灣能源結構必須轉型，核能未來仍是重要能源來源，需要培養具備核能技術的人才，確保能源安全。此外，台電累計虧損已達新台幣4660億元，林伯豐認為，只有持續發展核電才能解決台電長期虧損的問題。（編輯：張良知）1140528