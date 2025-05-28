加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
總統府公布紀念日及節日實施條例 今年下半年增3天假
首頁 / 產經
台幣匯率
新聞專題
台幣匯率1/300
首頁 / 產經

林伯豐籲央行穩定匯率 主權基金資訊應透明化

2025/5/28 13:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北28日電）新台幣兌美元近期升勢強勁，三三會理事長林伯豐表示，其他國家貨幣升值幅度沒有台灣大，工商業界盼匯率穩定，希望央行能夠穩匯。對於總統賴清德宣布將成立主權基金，林伯豐表示，主權基金設立資訊應透明化，投資對象是對經濟有幫助的。

林伯豐今天出席三三會例會受訪表示，新台幣兌美元近期升值，但其他國家貨幣的升值幅度沒有台灣大，這應該警惕，工商業界希望匯率穩定，央行也應該能夠發揮穩定匯率的角色。

賴總統5月20日發表就職週年談話時，宣布將成立主權基金，外界關注主權基金成立目的。林伯豐表示，應該立法，明確化主權基金投資對象是對經濟有幫助的；此外，主權基金也不應該投資美債，以免受到美國要求影響。他強調，主權基金設立應有明確用途，資訊應透明化。

核三廠2號機5月17日除役，台灣進入「非核家園」。林伯豐直言，AI產業發展將增加用電量，「要發展AI非用核能不可，全球都一樣」，半導體和AI產業是台灣未來的重點發展產業，輝達執行長黃仁勳近期在台發表演講指出，台灣政府應該支持各種能源政策，包括風力、太陽能、核能。他認為，台灣絕對要投資核能，使用能源不應該被污名。

林伯豐建議，政府應檢討能源政策及能源配比，將「非核家園」改為「低碳家園」，只有持續發展核電，才能達到「穩定供電、合理電價、淨零碳排」。

google news透過 Google News追蹤中央社

立法院近期三讀通過核子反應器設施管制法修正草案，林伯豐表示，台電應盡快向核安會提出延役申請，只要在安全無虞下，核三、核二、核一都應該重啟。

林伯豐指出，台灣能源結構必須轉型，核能未來仍是重要能源來源，需要培養具備核能技術的人才，確保能源安全。此外，台電累計虧損已達新台幣4660億元，林伯豐認為，只有持續發展核電才能解決台電長期虧損的問題。（編輯：張良知）1140528

林伯豐
立院三讀增放假日 工商團體：放1天假產業損失300億連胡會20週年 林伯豐：台商面臨地緣政治挑戰
台幣匯率
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
新台幣午盤升1.9分 暫收29.934元
113
更多編輯台推薦新聞：