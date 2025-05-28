搶資產5億私人銀行商機 中信銀提升家族辦公室服務

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（中央社記者羅元駿台北28日電）搶攻資產新台幣5億元以上的私人銀行客群，中信銀今天表示，升級家族辦公室服務並搭配主動式投資諮詢服務。中信銀個金執行長楊淑惠指出，家族辦公室是要把複雜的客戶需求放進來，並坦言真正的家辦門檻應該是30億元以上。

中信銀今天舉辦「家族辦公室升級服務」媒體茶會，由楊淑惠、財富管理事業總處長隋榮欣、私人銀行處長楊子宏及財富管理產品處長尹志龍等人出席。

楊淑惠指出，家族辦公室服務非短暫時間能夠準備的，中信銀已練兵許久。她回顧，2005年有法規後中信銀去申請財管業務，同時創立會員制度，也在個金系統下設投顧中心。2012年則在香港、新加坡設立私人銀行，台灣部分則在2017年龐大資金回台，同年設立私人銀行服務。

針對高資產銀行服務，楊淑惠說明，中信銀想做對的客戶，許多客戶放存款、買基金、換匯等不複雜交易可以給理專服務，但家族辦公室是真正要把複雜的客戶需求放進來。

楊淑惠表示，高資產客戶在中信銀的投資比例占7成，「客戶是真的要投資才上來」；她坦言，真正的家族辦公室門檻應該是30億元以上、不是5億，因為超過30億以上才會有比較複雜需要被安排討論。

楊子宏介紹，中信銀的家族辦公室服務採邀約制，結合稅務、法律、投資、股權、不動產等跨領域顧問，導入「1+2+FO+N+N」團隊模式，也就是結合單一整合窗口、境外私人銀行客戶關係經理（RM）與法人金融RM，搭配家族辦公室（FO）服務團隊、金控各子公司資源、內外部專業人士與機構，量身整合解決方案。

楊淑惠補充，目前中信銀FO團隊規模約40人。

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楊淑惠也透露，最近私銀服務的秘密武器是「不動產」，中信銀把客戶的不動產分配、價值衡量等資料輸入，客戶就可以清楚知道不動產的狀況，她說，「一定是先盤點完才可以傳承」。

中信銀表示，面對市場不確定性與私人銀行客戶對投資服務的高度需求，推出採邀約制的「主動式投資諮詢服務」，針對符合條件的客戶配置專責投組策略師，運用戰略資產配置（SAA）與戰術資產配置（TAA），主動追蹤市場、定期提出調整建議，強化資產多元配置並分散風險。（編輯：張均懋）1140528