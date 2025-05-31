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新台幣強升影響損益 外匯準備金新制成壽險業防禦力

2025/5/31 08:24
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（中央社記者羅元駿台北31日電）今年4、5月新台幣意外強升格局，衍生出匯損受災產業，首當其衝為擁有龐大海外資產的壽險業，也促使壽險業申請適用外匯價格變動金新制，這項新制有助於抵銷匯兌損失，壽險業者表示，若適用新制，產生匯損部位有望大幅降低甚至是完全沒有匯兌損失。

也因此，近期市場普遍看升亞幣氛圍的推波助瀾之下，有7家壽險業者已核准適用新制，另有1家送件審核中。

去年保險業在淨收益大幅成長之下，整體稅前獲利金額高達3415億元，迎來史上次高紀錄，年增率248%，增速更是居金融三業之冠，然而今年局勢自第2季開始，市場急轉直下，新台幣猛烈升值，讓壽險業苦吞匯兌損失。

在海外擁有新台幣23兆元的壽險業，匯損情況自然成為法人關注焦點，6大壽險業包括國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽與台灣人壽，4月單月均繳出虧損成績，其中南山人壽單月稅後虧損達90.89億元，南山人壽坦言，新台幣兌美元匯率急升不利匯兌損益。

國泰人壽指出，以公司狀況估算，新台幣兌美元每升值1%約影響20億元，新台幣若升值1角則影響約6.3億元。國泰人壽執行副總經理林昭廷於第1季法說會也說明，目前升值幅度還在可控範圍，外匯準備新制申請通過，就不會產生匯損。

金管會考量近年外匯避險成本節節攀升，為減輕壽險業沉重避險負擔，於2024年8月公布外匯價格變動準備金新制，包括開放壽險業申請將5類準備金轉列充實外匯準備金水位等，若有意適用新制，壽險公司須經董事會通過，再向金管會申請。

根據金管會規定，核准適用新制後，業者可以將特定負債項下的準備金轉列至外匯價格變動準備金者，包含不動產增值特別準備、營業損失準備、重大事故準備金收回、自願強化提存準備及其他強化提存準備。

新舊制最大差異是，提存與沖抵都可100%全額，例如今年4月或5月新台幣升值壽險出現匯損時，適用新制的業者可動用準備金做100%沖抵、平穩獲利；但當台幣貶值時，有兌換利益也必須全數提存，也就是說，採用新制者，無法將匯兌利益反映在財報獲利面。

目前已獲得金管會核准適用外匯價格變動準備金新制的業者，包括友邦人壽、新光人壽、凱基人壽、台新人壽、三商美邦人壽、國泰人壽與南山人壽，合計7家。

另有1家近期有望通過，此外，台壽也透露，公司將向金管會提出申請適用外匯價格變動準備金新制，目前內部正在評估及準備相關所需資料及文件。

金管會保險局長王麗惠日前於金管會例行記者會表示，業者都是基於匯率風險管理的考量來申請。

三商壽告訴中央社記者，今年3月底時外價金餘額約153億元，4月適用新制後又多增加8億元。

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凱基人壽於第1季法說會中揭露，若新台幣升值1角，影響公司匯損數約17億元，不過因公司外匯避險工具多，實際影響數小於17億元，另因凱基人壽適用外匯準備金新制，截至4月底，外匯價格準備金餘額約212億元。

金管會強調，外匯價格變動準備金新制是為協助強化壽險業長期資本穩健，新制使壽險公司具更有實質應對與管理匯率風險的工具，並將每年節省的避險成本累積在資本項下，達到強化壽險公司財務穩定性及增加壽險業的資本實力。（編輯：潘羿菁）1140531

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