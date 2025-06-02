富邦人壽准用外匯價格變動準備金新制 5月增提百億

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（中央社記者羅元駿台北2日電）准用外匯價格變動準備金新制的壽險公司再加一家，富邦金今天代子公司富邦人壽公告，取得金管會核准增提今年5月份的外準金共新台幣100億元。外界預估，有助業者沖抵新台幣升值產生的匯損並平穩獲利。

金管會考量近年外匯避險成本節節攀升，為減輕壽險業沉重避險負擔，於2024年8月公布外匯價格變動準備金新制，包括開放壽險業申請將5類準備金轉列充實外匯準備金水位。

適用外準金新制的公司就可以適用提存與沖抵100%全額，例如今年4月或5月新台幣升值壽險出現匯損時，適用新制的業者可動用準備金「水庫」做100%沖抵、平穩獲利。

富邦金今天代子公司富邦人壽公告，取得金管會核准在2025年5月增提外匯價格變動準備金100億元。

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富邦人壽4月稅後淨損24.1億元，公司說明，主要是受到美國關稅政策影響，使全球金融市場產生劇烈變化，尤其4月美元兌台幣貶值產生兌換損失，累計前4月稅後淨利249.5億元。

外界預估適用新制後，有助壽險公司沖抵新台幣升值產生的匯損，平穩壽險公司5月獲利。先前已獲得金管會核准適用外匯價格變動準備金新制的業者，包括友邦人壽、新光人壽、凱基人壽、台新人壽、三商美邦人壽、國泰人壽與南山人壽，加計今天公告的富邦人壽，合計8家。（編輯：張均懋）1140602