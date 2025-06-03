數位經濟產值提前突破兆元 黃彥男：將提高目標

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（中央社記者潘姿羽台北3日電）數位發展部部長黃彥男上任之初，喊出以兩年為期，2026年讓數位經濟產業成為新兆元產業的目標，如今提前達標。黃彥男直言「確實比我想像快」，他認為這波全球供應鏈重組為產業帶來機會，有助於走向全世界，數發部將訂定新目標、上修產值。

數發部今天舉行上任週年記者會，黃彥男表示，將持續推動「強化數位韌性」、「發展數位經濟」及「積極強化打詐」3大核心施政方向，引領台灣邁向更安全、便利與繁榮的數位未來。

強化數位韌性方面，黃彥男指出，數發部已在政府重要節點布建700個非同步衛星站點，同時加速推動5G基地台建置近1.6萬座，並補助台馬4號海纜與離島微波建置。此外，完成近地高空通訊平台驗證、推動129個公務機關導入「黑名單自動化部署服務」，辦理71個機關的資安攻防演練，資通安全法修正草案也已於立法院完成一讀。

為了有效強化數位韌性及資安防護能量，黃彥男表示，未來持續強化海陸空通訊網路韌性、普及通訊網路建設、提升AI人工智慧主動防禦量能，並推動資安法案順利三讀通過，加速培育資安專業人才。

發展數位經濟方面，數發部透過「算力池、資料、人才、行銷、資金」5大政策工具，全面推進數位經濟發展。

黃彥男表示，過去一年內已建置40片GPU的AI算力池，協助資服業者開發訓練AI應用模型，並培育逾4800名AI人才；釋出超過5萬筆政府開放資料以支援AI訓練；資安產業產值已突破817億元。

黃彥男特別指出，他上任之初，數位產業產值約新台幣8000、9000億元，沒想到才1年就突破兆元，達標速度「確實比我想像快」，數發部會重新檢討，提高原來的預定目標。

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「隨著製造業在美國設廠、在日本設廠，對我們資服業是很大機會」，黃彥男也說，這波全球供應鏈重組，是台灣數位經濟產業擴展到國外市場的契機，資訊服務業可以跟著製造業到國外，第一步服務國內製造業廠商，接著在當地擴充業務、服務當地產業。

行政院長卓榮泰日前拋出AI新十大建設議題，媒體關注數發部扮演角色為何，黃彥男表示，數發部確實扮演重要角色，現在正與國發會、國科會討論，好幾項工作會由數發部推動，確認後會再對外說明。（編輯：楊凱翔）1140603