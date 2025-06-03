旅宿業移工擬開放 六福：方向正確盼配套明確

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（中央社記者江明晏台北3日電）交通部觀光署預計，最快下半年專案開放旅宿業移工。六福今天表示，方向正確，可解救國內觀光業嚴重缺工，盼現有外籍實習生能持續留任，培養多元化觀光人才，國內觀光人才也才能進一步提升為高階管理階層。

六福今天召開股東常會，會中通過113年財報，六福掌握疫後旅遊潮，去年合併營收新台幣23.24億元，年增5%，稅後盈餘約0.89億元，每股稅後純益（EPS）0.46元，正式轉虧為盈，終結8年來虧損。

力拚觀光產業，行政院長卓榮泰先前表示，為讓人力更充裕，將推出新的勞工政策，除了在地勞工優先適用外，還將引進更多移工；交通部觀光署也對外表示，最快下半年專案開放旅宿業移工。

六福表示，政府開放引進海外勞工補足基層觀光缺口方向正確，不僅可解救國內觀光業缺工嚴重導致量能不足問題，也期待政府配套可更明確，讓業者有足夠時間因應。

六福指出，希望政府可提供更多延伸配套，讓現有外籍實習生能持續留任，提升企業培養多元化觀光人才的動力，國內觀光人才也才能進一步提升為高階管理階層，對於國內的觀光產業長遠發展是一大助力，有助台灣的觀光業國際競爭力。

為因應集團發展，吸納更多優秀人才，六福表示，今年已啟動全面加薪；自去年11月至今，集團半年內發出員工獎金超越過往，平均每人約2個月獎金，績優員工最高可領到近4個月，集團並持續開放集團及所有子公司員工，包含長期時薪員工等參加「員工持股信託」計畫。

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此外，六福指出，集團正積極擴大資產活化與布局，除觀光本業積極尋覓標的擴展新點，不動產開發也已加速推展，原六福客棧改建的六福酒店式商辦於明年完工，關西六福莊二期正緊鑼密鼓進行籌備。

展望今年，六福指出，飯店住房狀況已超越去年水準，台北六福萬怡酒店串聯展會、演唱會、運動賽事等商機；關西六福莊強化親子客黏著度；六福村主題遊樂園以各種主題慶典強力吸客，都成為集團強勁動能。（編輯：楊蘭軒）1140603