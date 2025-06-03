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數發部：公共數位服務用台灣簽發雙憑證 不受Chrome信任政策影響

2025/6/3 17:20（6/3 17:49 更新）
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圖為數位發展部外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北3日電）Google宣布自114年8月1日起，最新版Chrome瀏覽器將停止信任後續中華電信所簽發的傳輸層安全通訊協定（TLS）憑證。數發部今天表示，已經超前部署網站雙憑證機制，中央地方政府機關、國營事業網站以及相關服務都不受影響，不會演變成數位信任危機。

Google宣布Chrome將從2025年8月1日起，不再信任中華電信頒發的TLS憑證。國民黨立委葛如鈞在國是論壇指出，這是「核彈級的數位信任大爆炸」，不只是技術問題，更影響國家資安與全民信任。

對於葛如鈞抨擊這是核彈級危機，數發部表示，感謝委員提醒，不過數發部在此事已經超前部署，不至於演變成數位信任危機。

數發部官員說明，今年初就有掌握Google可能將中華電信憑證移除信任的訊息，當時已預作準備，避免政府機關網站受影響，3月起啟動政府網站雙憑證機制，採用台灣本土憑證機構所簽發的憑證，確保政府網站在各主流瀏覽器上皆能持續安全運作，維持公共數位服務的穩定性與可信度。

數發部官員進一步指出，在雙憑證機制運作下，中央地方機關以及國營事業網站，以及各式服務，包含車票、報稅系統等，都不會受影響

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官員補充，Google不信任中華電信不是資安技術或是標準問題，因為中華電信所簽發的傳輸層安全通訊協定（TLS）憑證跟標準與國際一致，沒有安全上的問題，主要是中華電信管理跟作業沒有處理好，中華電信也表示，會爭取Google在明年3月重新信任。

數發部官員表示，中華電信是電信事業，督導機關是交通部，數發部與中華電信是委外契約關係，而非上級機關督導，後續若中華電信持續不被信任，數發部會評估與其他憑證機構簽約。（編輯：林淑媛）1140603

#Google
#中華電信
#葛如鈞
#數發部
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