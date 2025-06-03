金管會：5月詐騙廣告蒐報3710件 探15個月新低

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（中央社記者羅元駿台北3日電）金管會今天公布，自2023年4月10日啟動投資詐騙廣告蒐報機制起，截至今年5月底止，金管會及證券周邊單位累計蒐報網路投資詐騙廣告已逾9.4萬件，而5月單月蒐報3710件，寫15個月以來新低。

為打擊詐騙，金管會2023年邀Meta、Google研商投資詐騙廣告蒐報機制，達成「政府通報、快速下架」共識，後經投信投顧法修正，明定網路平台業者有責下架不法投資廣告後，證券周邊單位繼續協力蒐報違規網路投資廣告，並由司法警察機關通知網路平台業者下架。

金管會證期局今天公告，自2023年4月10日啟動投資詐騙廣告蒐報機制起、截至今年5月31日止，金管會及證券周邊單位累計蒐報網路投資詐騙廣告達9萬4243件，5月單月蒐報3710件，創15個月新低。

金管會證期局也統計，截至今年3月底止，共接獲138件金融詐騙陳情案；而2024年全年接獲941件陳情案、2023年為787件、2022年則為636件。

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證期局也揭露常見詐騙態樣，除了冒名金融業者或電話、簡訊及LINE群組勸誘買股外，還包括假金融商品交易平台（App）、港仙股、冒名金融業者或虛擬通貨交易平台詐騙。

金管會銀行局副局長侯立洋也在例行記者會上重申，金管會的3個「不會」，即不會主動聯繫民眾、不會管制或凍結民眾帳戶、不會要求民眾匯款或繳納任何款項，盼民眾提高警覺、共同防範詐騙。（編輯：翟思嘉）1140603