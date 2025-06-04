加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
前立委陳歐珀涉收賄護航業者 北檢聲押禁見
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股
首頁 / 證券

台積電ADR、期貨夜盤勁揚 法人：台股關注外資布局

2025/6/4 08:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北4日）美股收漲，輝達（NVIDIA）再拿全球市值最高寶座，台積電ADR勁揚，台指期夜盤上漲243點收21217點，台積電期貨夜盤上漲15點收967點，外資3日在台指期淨空單減少至3.94萬口。法人指出，台股本週關注5月營收、美國總統川普關稅政策、外資布局、以及匯率動向。

市場高度關注美中是否達成貿易協議，讓川普關稅政策風險降溫，美股4大指數今天齊揚，道瓊工業指數上漲214.16點或0.51%，收42519.64點，標普500指數小漲34.43點或0.58%，收5970.37點。

科技股為主的那斯達克指數揚升156.35點或0.81%，收19398.96點，費城半導體指數上揚131.63點或2.72%，收4964.41點。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達勁揚2.8%收141.22美元，市值超越微軟（Microsoft）的3.44兆美元，逼近3.45兆美元，再度拿下全球最高市值企業寶座。

台積電美國存託憑證（ADR）揚升1.4%收197.61美元，超微（AMD）上漲2.3%收117.31美元。

台股3日上漲124.22點，收21126.93點，成交值新台幣3502.79億元。三大法人合計賣超11.72億元，其中自營商賣超4.6億元；投信買超126.41億元，連續11個交易日買超台股，累計買超規模554.98億元；外資及陸資賣超133.53億元，連5賣，累計賣超規模988.39億元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

在台指期淨部位，三大法人3日淨空單減少3560口至321口，其中外資淨空單減少5923口至3萬9470口。

台積電3日召開股東會，董事長暨總裁魏哲家指出，台積電生意很好，AI供不應求，人形機器人現在開始顯著貢獻台積電營收，今年美元營收可望成長24%至26%，營收盈餘均將創歷史新高，未來5年到10年展望也非常好。（編輯：楊凱翔）1140604

川普
馬斯克轟川普支出法案 兩人緊張關係浮上檯面聯準會官員：美國關稅可能不利壓低通膨
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
72
更多編輯台推薦新聞：