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聯合再生能源通報裁員100多人 老舊產線退役

2025/6/4 16:09（6/4 16:38 更新）
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圖為聯合再生能源竹南廠。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者張建中台北4日電）聯合再生能源今天宣布展開精實計畫，將老舊產線退役，以活化資產，並已依法向主管機關通報完整計畫，預計裁員100多人，將於今年第4季完成。

聯合再生能源發布新聞稿表示，根據統計TOPCon（穿隧型異質接面）太陽能模組已超越PERC（背面鈍化）產品，躍居市場主流。

聯合再生能源指出，苗栗竹南的PERC產線產品和技術皆屬於生命週期後段，為提升營運結構，決定將老舊產線退役，以符合產業趨勢，並朝活化資產利用方向邁進。

聯合再生能源表示，已依法通報相關主管機關，提供廠區員工內部轉調至其他廠區服務機會，保留人才延續職涯；至於選擇離職者則提供符合勞基法規定的資遣費與補助，同時協助轉介其他公司職缺，並與苗栗縣政府就業輔導中心攜手，提供轉職輔導服務。

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聯合再生能源指出，這次估計裁員100多人，未來將定位為全方位能源解決方案供應商，鎖定模組製造、案場開發、儲能系統、維運與售電業務。

其中，TOPCon產線已集中於台南廠，除了原開發易拆解模組，預計第3季量產全黑美學模組，表後儲能系統示範案場也將落成。聯合再生能源表示，未來將持續提升內部效能，深化台南廠發展，使其成為系統整合與智慧調度的展示基地。（編輯：張良知）1140604

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圖為2018年聯合再生能源成立開幕典禮。 （中央社檔案照片）
圖為2018年聯合再生能源成立開幕典禮。 （中央社檔案照片）
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