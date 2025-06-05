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國泰投信張錫：AI成剛需 台股下半年先蹲後跳

2025/6/5 14:54（6/5 15:06 更新）
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國泰投信董事長張錫（中）認為，AI已經變成剛需，美國大型CSP（雲端服務供應商）2026年資本支出不降反升，看好台灣產業站在有利位置，對台股展望持續樂觀。中央社記者曾仁凱攝 114年6月5日
國泰投信董事長張錫（中）認為，AI已經變成剛需，美國大型CSP（雲端服務供應商）2026年資本支出不降反升，看好台灣產業站在有利位置，對台股展望持續樂觀。中央社記者曾仁凱攝 114年6月5日
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（中央社記者曾仁凱台北5日電）美國對等關稅，造成台股上半年劇烈震盪，國泰投信董事長張錫認為，下半年台股將「先蹲後跳」，由於AI已經變成剛需，台灣持續站在有利位置，對台股展望持續樂觀。

有台股多頭總司令稱號的張錫，今天出席國泰投信2025下半年投資展望記者會。他表示，4月初美國總統川普宣布對等關稅，一度造成股市重跌，但包括台股在內，多數股市都已回補當初的跳空缺口，最壞時間已經過去。

張錫分析，美國對等關稅最後結果應該不會太高，因為關稅是進口商買單，最後受傷的還是美國廠商和民眾，不會有人拿石頭砸自己的腳，他推測最後關稅可能落在10%至15%。

展望下半年，張錫認為就算最後對等關稅只有10%，多少還是會造成影響，需要一些時間消化；加上最近新台幣急升，出口商第2季財報有匯損，將在第3季公布反映。第3季台股基本面、獲利面都會承受一些壓力。

不過張錫指出，AI已經變成剛需，原本大家擔心明年AI資本支出會縮水，但從美國大型CSP（雲端服務供應商）最新公布的財測來看，微軟最新預估2026年資本支出723億美元，比上次財報公布的696億美元還要高；亞馬遜（Amazon）最新財報預估明年資本支出1073億美元，同樣高於上次財報預測的937億美元。

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另一方面，根據台積電最新公布的第1季財報，7奈米以下先進製程貢獻營收比重達73%，超乎預期，且CoWoS產能滿載，並看好2026年健康成長，顯示AI等高階晶片需求依舊強勁。

張錫引述IMF（國際貨幣基金組織）最近下調全球經濟成長預測，卻逆勢調升台灣2025年經濟成長預測至2.9%，比原先的預測上調0.2個百分點，認為台灣產業持續站在全球有利位置，第4季股市會開始反映明年的營運展望，加上美國可能開始降息，有利台股啟動新一波漲勢。（編輯：楊蘭軒）1140605

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