廢核致產業出走？經部：輝達超微台積電續投資台灣

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（中央社記者劉千綾台北5日電）前內政部長李鴻源受訪表示，台灣廢核後將造成產業出走。經濟部今天表示，李鴻源說法非專家評論，政府每年檢討電力供需並妥善規劃整體電源開發，台積電、輝達（NVIDIA）和超微（AMD）等宣布持續投資台灣，顯見業者對台灣仍具投資信心。

經濟部能源署今天發布新聞稿說明，政府每年定期檢討電力供需狀況，並妥善規劃整體電源開發。以今年為例，預計將有大潭7號機，興達新燃氣1、2號機、台中新燃氣1號機等新建燃氣機組共481.3萬瓩上線，大於核三2號機95.1萬瓩。

除低碳燃氣機組，經濟部表示，政府積極推動無碳再生能源，將可充分滿足人工智慧（AI）、半導體產業等新增用電需求，確保穩定供電。

面對國際供應鏈對綠能要求的剛性需求及國內半導體對RE100綠電要求，經濟部指出，台灣需要的是更多的綠電。政府推動二次能源轉型拓展多元綠電來源，除了持續推動太陽光電、離岸風電等成熟綠能，並積極發展地熱、小水力等前瞻綠能，以及布局氫和氨能等新興能源技術，以滿足產業綠電需求，這才是目前最重要的國際發展趨勢。

經濟部說明，台灣目前民生電價與工業電價分別為每度2.77元與4.27元，並非李鴻源所說的5至7元，與主要產業競爭國韓國相比，韓國住宅用電每度3.96元、工業用電每度4.96元，台灣電價仍低於亞鄰競爭對手國，保有競爭優勢。

經濟部重申，近期幾次電價調漲主因是俄烏戰爭期間導致燃料價格大漲所致，與非核政策無關。

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經濟部指出，政府對各項新能源持開放態度，並對新科技能源的導入均不排斥，如SMR或新核融合技術等，另也不排除任何有助淨零的解決方案，持續關注全球各項新技術發展。

核能延役議題方面，經濟部強調，須滿足核安無虞、核廢料可處理、社會有共識的前提下才可使用核能發電。中選會近日宣布定8月23日辦理立法院提案的「核三延役」公投，但核電重啟與否不是公投可決定，仍須滿足核安無虞、核廢料可處理的前提下才可使用。（編輯：林克倫）1140605