IDF測試機爆胎卡跑道 漢翔：已懲處相關人員

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（中央社記者江明晏台北9日電）漢翔日前借用空軍IDF戰機執行任務，卻發生爆胎卡跑道事件。漢翔今天發布聲明指出，因人員操作不當與未落實安檢工作，導致戰機爆胎，已於事發後進行專案調查，並懲處相關人員，對事故所造成影響及不便，向各界表達深深歉意。

太報報導，漢翔今年5月23日發生借用空軍的IDF單座機（機號1451）執行任務，於返回台中清泉崗基地，落地後滑行發生爆胎事件，卡在軍民共用的跑道無法動彈，30分鐘後才排除，導致軍機與民航機起降都受影響，主因是人員未執行落地檢查，飛行員未遵守紀律減速所導致。

漢翔今天發布聲明指出，針對今年5月23日，漢翔人員操作不當與未落實安檢工作，致使飛機爆胎一事，已於事件發生後立刻進行專案調查，後召開全面檢討會議，隨即對相關人員進行懲處，也再次嚴格要求所有工作人員務必嚴謹遵守技令與操作規範，以確保全體員工的工作安全，對於當天事故所造成的影響及不便，向各界表達深深的歉意。

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漢翔強調，有關滑行道因重型民航機輾壓，造成級配脫落形成多處破損坑洞，且產生尖銳碎石路面受損部分，已協請民航局於6月3日鋪設完成改善完畢，日後會持續加強檢查鋪設，以消弭損壞風險。

漢翔指出，虛心接受各界的建議與指導，未來嚴加規範人員的工作紀律，務必將人為因素造成的事故發生機率降至最低。（編輯：林克倫）1140609