和大：關稅變數沒影響 匯率升值恐有衝擊

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（中央社記者鍾榮峰台中10日電）和大董事長沈國榮今天表示，和大沒有受到美國關稅變數影響，全數客戶贊同吸收，但新台幣匯率大幅升值恐有衝擊，期盼匯率和關稅變數在6月底至7月初可底定，和大持續觀察電動車市況，積極布局轉型，半導體封裝測試設備預計2026年正式出貨。

汽車傳動系統製造廠和大上午在台中總部舉行股東會，沈國榮致詞指出，美國總統川普「亂流」從4月初掀起波瀾，預期到6月底應會結束，他表示，美國關稅變數對全球經貿產生障礙影響，結果是「美國法院說了算、還是川普說了算」，大家還搞不清楚，因此各國談判停滯中，不過川普通知尚未完成談判國家寫出方案，是否能列入美國正式法案，還要持續觀察。

觀察關稅變數，沈國榮直言，和大「沒有受到關稅影響」，和大已與客戶談妥，「和大無法吸收任何關稅」，全部要轉嫁，「所有客戶都贊同」。

他分析，和大每一份成本計算和機器運轉時間、甚至刀具模具運作，都經過客戶中心廠認證，「客戶現場拿碼表量測」，計算車床研磨製造傳動軸和齒輪機使用多少分鐘、運用多少人等，在精算成本後增加毛利比，因此和大可與客戶談妥關稅轉嫁，避開關稅費用。

談到新台幣匯率升值衝擊，沈國榮不諱言指出，新台幣5月2日、5月5日連續2個交易日猛烈升值，衝擊美元部位多的公司產生巨大匯損，但他坦言，匯率無法控制，若控制會被美國列入操控國名單，中央銀行不能控制外匯，和大會持續觀察匯率動向，期盼匯率和關稅變數在6月底至7月初可底定，整體經營方向漸明朗可期。

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觀察全球車市，沈國榮表示，市況有明顯改變，以往美國大廠特斯拉（Tesla）主導電動車市場，現在受到中國廠商比亞迪（BYD）崛起衝擊，特斯拉深耕中國大陸，反造就比亞迪、小米、小鵬等崛起，特斯拉受到壓力，且執行長馬斯克（Elon Musk）與川普因政治議題意見不一、分道揚鑣，和大持續觀察局勢演變。

在各項變數下，沈國榮指出，和大繼續轉型之路，最近成立和大芯公司，布局半導體封裝測試設備，規劃9月在國際半導體展展出，預計2026年第2季正式出貨。（編輯：楊凱翔）1140610