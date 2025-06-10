家登晶圓光罩載具驅動 5月營收創同期新高

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（中央社記者張建中新竹10日電）傳載方案商家登自結5月營收新台幣5.84億元，創下歷年同期新高，年增約4%。家登指出，晶圓載具暨光罩載具挹注穩定動能。

家登累計前5月營收28.7億元，較去年同期增加14%。家登表示，客戶先進製程晶圓載具需求升溫，第2季出貨穩定。

家登指出，全球關稅及匯率仍存在不確定性，家登將持續聚焦在產能擴充及良率精進，期能藉由穩定營運爭取客戶長期訂單，以降低國際風險。

家登表示，除美國、中國、日本和台灣先進封裝載具客戶可望於下半年至明年初陸續完成產品驗證，昆山廠和重慶廠將提供在地供貨服務，預期將可帶動下半年營運成長。

家登子公司家碩指出，瞄準智慧光學檢測技術服務需求增長趨勢，家碩5月成立智慧光學創新中心，加速發展AI在光學檢測應用，推動自動光學檢測（AOI）與AI整合。

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家碩表示，目前已將相關技術導入極紫外光光罩盒（EUV POD）表面檢驗及高階光罩缺陷檢測應用，透過AI學習可對於製程上多樣的缺陷進行分類與分析。

家碩指出，第2季各地區客戶出貨動能升溫，尤其在美國、日本訂單能見度提高，家碩同步與客戶合作開發光罩、晶圓、後段封裝新產品應用，預期將能為公司注入營收動能。（編輯：楊凱翔）1140610