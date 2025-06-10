台積電領漲 台股盤中勁揚逾400點

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（中央社記者何秀玲台北10日電）台股今天開高走高，盤中上漲超過400點，越過22200點。權王台積電領漲，盤中大漲35元，站上所有均線。輝達執行長黃仁勳看好英國AI發展並表示將加碼布局，資金點火AI供應鏈和伺服器機殼概念股。

10時56分左右，加權指數為22230點，上漲440點。電子股上漲2.57%、金融股上漲0.25%，代表中小型股票的櫃買指數上漲1.17%。

觀察電子權值股表現，台積電最高1040元，上漲35元。鴻海上漲1元為155.5元，聯發科股價為1320元，上漲35元。

AI概念股方面，台光電上漲近9%、信驊走揚近7%；伺服器機殼概念股也表現不俗，晟銘電上漲逾8%、勤誠勁揚逾7%，迎廣漲幅近5%。

資深分析師王兆立向中央社記者表示，今天台股盤中大漲400點，主要是市場對於美中在倫敦重啟貿易談判有較樂觀預期，至於台積電今天強勢上漲，應與投資人積極參與除權息行情有關。

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另外，他指出，蘋果公司舉辦全球開發者大會，但因AI亮點不夠，蘋概股無太大表現；反而輝達執行長黃仁勳看好英國AI發展，承諾加碼布局，帶動AI概念股上揚。

王兆立表示，台股指數今天盤中站上22000點大關，且指數漲點擴大，今天收盤有機會站穩22000點。（編輯：楊蘭軒）1140610