和大：拚9大專案多元化營收 規劃租美舊廠擴產

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（中央社記者鍾榮峰台中10日電）和大今天召開股東會，順利通過各項議案，總經理陳俊智會後受訪表示，第2季獲利恐受匯損衝擊，規劃租賃美國水牛城舊廠房擴產，和大積極布局9大專案，涵蓋油電混合車和純電動車等齒輪組及其他關鍵元件，預期今年和2026年逐步貢獻營收。

觀察第2季獲利表現，和大總經理陳俊智不諱言指出，受到新台幣匯率5月初大幅升值衝擊，預估第2季匯損約新台幣1億多元，可能影響第2季整體獲利表現。汽車傳動系統製造廠和大說明，美元計價部位占和大整體營收比重約6成多，預期新台幣匯率每升值1元，影響營收幅度約1000多萬元。

陳俊智說明，受到關稅不確定因素影響，和大4月初開始約兩週暫停出貨，4月下旬客戶中心廠確定可吸收關稅，和大恢復出貨作業，不過關稅變數使得零配件成本增加，部分客戶調整庫存，拉貨和組裝數量相對受到影響。

至於美國廠進度，和大指出，新墨西哥州新廠建造申請作業進行中，近期規劃租賃紐約州水牛城舊廠房使用，預期7月底至8月替代方案可否確定。

在新專案進度，陳俊智說明，和大目前布局專案數共計9大項，包括油電混合車和電動車等齒輪組、齒輪箱和關鍵元件，以及三電合一、農機齒輪箱、差速器等專案。

其中歐洲高階品牌車廠油電混合車專案拉貨齒輪組，台中廠持續量產中，預計今年出貨10萬套、年營收可貢獻新台幣2億元，預估2026年出貨22萬套，年營收貢獻4.5億元。

此外電動車環齒輪零件出貨給歐洲及美國電動車廠，陳俊智指出，今年首次出貨持續量產中，預期11月大量出貨，今年出貨量估20萬顆，2026年初估約79萬顆，可貢獻營收約3.5億元。

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陳俊智表示，和大也布局減速齒輪箱專案，供貨給美國電動車新創公司，由和大全數供應，相關產品研發中，規劃今年11月開始量產出貨，因應客戶2026年2月起組裝需求，預計2026年出貨6.6萬套，可貢獻年營收2.6億元，2027年估出貨26萬套，年營收貢獻10億元。

在美系電動卡車專案部分，陳俊智指出，相關元件樣品送樣測試中，預估今年下半年試組裝，2026年拚出貨1.25萬組，預計貢獻年營收8.8億元，2027年出貨2.5萬組，拚年營收貢獻17.6億元。（編輯：楊凱翔）1140610