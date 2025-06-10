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台積電ADR市值攀登全球第9 股價衝1045元創3個月新高

2025/6/10 12:58（6/10 13:36 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹10日電）台積電美國存託憑證（ADR）市值攀高至1.07兆美元，超越波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）的1.06兆美元，躍居全球第9位，同步帶動台積電今天股價攀高，達1045元，創下3個多月來新高，市值突破新台幣27兆元。

美國與中國代表在英國倫敦進行高風險的貿易談判，美股9日多數收高，那斯達克指數上漲61.29點，費城半導體指數上揚98.61點，漲幅1.96%。

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台積電ADR上漲1.82美元，漲幅約0.89%，收在207美元，據companiesmarketcap統計，台積電ADR市值攀高至1.07兆美元，超越波克夏，躍居全球第9。

台積電今天股價同步走高，盤中達1045元，上漲40元，市值大增1.03兆元，達27.09兆元，貢獻大盤322點，為推升台股指數突破22200點關卡的一大動能。（編輯：林淑媛）1140610

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