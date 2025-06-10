台積電5月營收3205.16億元 創歷年同期新高

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（中央社記者張建中新竹10日電）晶圓代工廠台積電自結5月營收新台幣3205.16億元，較4月的高點3495.67億元下滑8.3%，不過仍較去年同期增加39.6%，創歷年同期新高。

台積電5月營收3205.16億元，為單月營收歷史次高水準。台積電累計前5月營收1兆5093億元，年增42.6%。

台積電營收是以美元計價，新台幣升值會對營收造成不利影響，同時影響毛利率表現，新台幣每升值1%，將影響毛利率下滑0.4個百分點。

台積電先前預期，受惠3奈米和5奈米製程技術需求強勁，第2季營收將達284億至292億美元，以中間值計，將季增13%，毛利率介於57%至59%。

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台積電董事長暨總裁魏哲家日前在股東會中說，最近新台幣升值將近8%，營業利益率因而下降3個多百分點，是很大的數字，台積電會努力做，維持技術第一，賣應該得到的價值。

魏哲家表示，關稅政策存在不確定性和風險等潛在影響，截至目前並未看到客戶的行為有任何轉變，今年美元營收將成長24%至26%，成長幅度將繼續超越包含晶圓代工、封裝、測試、光罩等晶圓製造2.0產業的整體成長。（編輯：林淑媛）1140610