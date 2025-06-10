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聯成看今年不容樂觀 嚴控庫存避免損失

2025/6/10 15:40（6/10 16:38 更新）
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圖為環保署對兒童玩具塑化劑鄰苯二甲酸二辛酯（DOP）抽測。 （中央社檔案照片）
圖為環保署對兒童玩具塑化劑鄰苯二甲酸二辛酯（DOP）抽測。 （中央社檔案照片）
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（中央社記者曾仁凱台北10日電）全球DOP（可塑劑）龍頭聯成今天舉行線上法說會，總經理畢淑蒨表示，由於美國關稅變數持續籠罩，對於今年產業展望「不容樂觀」，聯成將嚴控庫存避免損失。

畢淑蒨表示，今年第1季，市場需求和去年差不多，但4月初美國總統川普宣布對等關稅，引起市場很大恐慌，大家都縮手、觀望，雖然後來宣布關稅暫緩90天，刺激一波需求，但非常短暫。整體而言，她保守看今年景氣「不容樂觀」，將以維持營運穩定為最高指導原則，避免虧損。

畢淑蒨分析，聯成的可塑劑、PVC、酸酐等主要產品，直接銷美數量占總銷量比重僅0.2%，受關稅直接影響有限，未來將以台灣及馬來西亞廠作為平台銷美。不過聯成的中國客戶，生產手套等PVC製品，對美出口比重高，關稅影響需求，聯成會受到間接衝擊。

受中國石化產能過剩，及市場需求不振影響，聯成去年虧損新台幣23.83億元，創下20年以上的最大虧損，每股淨損1.79元。

畢淑蒨表示，雖然今年景氣未見起色，但好消息是，上游原料充足，聯成產品與原料之間的利差明顯改善；另外，庫存是聯成去年很大的痛，今年公司嚴控庫存，整體虧損情況有所改善。

聯成已公布今年第1季歸屬母公司淨損2.66億元，比起去年同期淨損7.8億元，虧損大幅縮減65.8%，雖然仍未脫離虧損，但明顯收斂。

聯成是全球DOP龍頭，去年可塑劑銷售量約139萬噸，全球市占率約13.9%。聯成介紹，DOP有大約9成應用在PVC（聚氯乙烯），而PVC有大約6成應用在房地產相關行業，前2年大陸房地產業低迷，民眾消費信心疲弱，對公司營運造成很大影響。

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為此，聯成積極開拓新市場，在汽車、醫療、玩具文具等領域銷量增加。如聯成與日本汽車配件廠合作開發車用PVC材料，導入高分子，目前已經在認證中，最快今年下半年有機會開花結果。

另一方面，前幾年PVC行業大好，聯成大舉擴廠，2021年至2023年，公司每年資本支出高達20億元左右。2024年，聯成資本支出已降到12億元，預估今年進一步降至8億元。（編輯：楊蘭軒）1140610

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