飯店業受惠電腦展商機 盼國旅衝高暑期業績

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（中央社記者江明晏台北11日電）受惠台北國際電腦展，以及母親節與端午連假等商機的挹注，晶華集團、雲品國際、六福5月營收均寫下佳績，後續看好暑期旅遊旺季陸續啟動。

晶華國際酒店集團5月營收新台幣5.77億元，年成長24.19%，累計前5月合併總營收29.43億元，年成長10.27%，續創同期新高。

晶華說明，在日本旅遊黃金週及台北國際電腦展的熱絡住宿需求下，晶華酒店客房營收表現亮眼，母親節餐敘與端午節粽禮銷量成長，也使得餐飲業績衝高，加上北投晶泉丰旅加入營運版圖，持續貢獻營業額。

雲品國際5月合併營收1.77億元，年增14.17%，為同期次高，累計前5月營收10.82億元，年增2.60%，創同期新高紀錄。

雲品表示，5月有台北國際電腦展（COMPUTEX）、世壯運等大型活動助攻，君品酒店住房率上揚至75%，帶動平均房價上揚。同時，雲品溫泉酒店也維持穩定住房表現；今年館外餐飲與委託經營事業，也因為新北烏來「蘇卡利‧漫活」與台東市北町日式建築宿舍群「寶桑町屋」等旅宿據點的加入，推升整體營收規模。

展望後市，雲品表示，隨著畢業季、謝師宴與暑期旅遊旺季陸續啟動，宴會訂單與旅遊住房需求穩定，加上雲品今年將有3處委託經營據點即將營運，透過住房、餐飲與委託經營3大項目，可望維持穩健的營收動能。

六福5月營收1.82億元，年增29.25%，創7年來5月營收新高紀錄，前5月累計營收8.93億元，較去年同期成長11.13%，同創7年來新高。

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六福表示，國旅商機挹注六福村、關西六福莊、台北六福萬怡酒店等品牌，加上掌握端午節及母親節商機，推升集團營收；台北六福萬怡酒店掌握展會商機，電腦展期間住房、宴會廳接近全滿，成為集團營收亮點。

此外，六福集團正積極擴大資產活化與布局，原六福客棧改建的六福酒店式商辦於明年完工，六福指出，目前已有多家外商及知名企業探詢，表達承租意願，關西六福莊二期正緊鑼密鼓進行籌備，擴大集團營收量能。（編輯：楊蘭軒）1140611