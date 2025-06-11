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工研院：再生能源與儲能相輔相成 有助電網穩定

2025/6/11 13:04（6/11 13:16 更新）
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工研院11日舉辦科技儲能與系統韌性應用研討會，號召產官研專家共同探討儲能產業前景，並分享實際成功案例，圖右4為工研院院長劉文雄。（工研院提供）中央社記者張建中傳真 114年6月11日
工研院11日舉辦科技儲能與系統韌性應用研討會，號召產官研專家共同探討儲能產業前景，並分享實際成功案例，圖右4為工研院院長劉文雄。（工研院提供）中央社記者張建中傳真 114年6月11日
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（中央社記者張建中新竹11日電）工研院院長劉文雄今天表示，供給與需求兩端攜手合作，才能建立具韌性的能源策略。在供給端，再生能源與儲能相輔相成，才能平衡用電高低峰，有助電網穩定與能源永續。

工研院今天與台灣電力與能源工程協會共同舉辦科技儲能與系統韌性應用研討會，劉文雄說，如何兼顧穩定供電與減碳趨勢，已成台灣能源轉型的關鍵，唯有供給與需求兩端攜手合作，建立具韌性的能源策略，才能因應未來挑戰。

劉文雄表示，台灣可借鏡國際，導入整合資源規劃分析，通盤考量電力供需雙方資源後，以理性方式找出成本最小、效益最佳的電力使用組合，避免資源浪費與過度投資。

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電力需求端方面，劉文雄指出，從提升能源效率、智慧用電著手，同樣能為供電穩定貢獻心力。供給端方面，除了建置再生能源設施外，儲能系統同樣不可或缺，因為再生能源跟儲能相輔相成，能夠有效解決再生能源間歇特性，平衡用電高低峰，有助電網穩定與能源永續。

劉文雄說，這次研討會匯集台電及永豐餘子公司永餘智能等產業界分享儲能案例，希望促使更多業者投入儲能領域，助電力穩定又有韌性。（編輯：楊蘭軒）1140611

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