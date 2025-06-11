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公勝保經改選董事 總經理蔡聖威接任董事長

2025/6/11 20:58（6/11 21:26 更新）
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公勝保經於10日舉行2025年股東常會，會中全面改選董事，會後由新任董事會選任原總經理蔡聖威接任董事長。（公勝保經提供）中央社記者蘇思云傳真 114年6月11日
公勝保經於10日舉行2025年股東常會，會中全面改選董事，會後由新任董事會選任原總經理蔡聖威接任董事長。（公勝保經提供）中央社記者蘇思云傳真 114年6月11日
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（中央社記者蘇思云台北11日電）公勝保經10日舉行2025年股東常會，會中全面改選董事。公勝保經今天表示，會後由新任董事會選任原總經理蔡聖威接任董事長，新任總經理則由南區部資深業務副總經理陳德成接任。

公勝保險經紀人股份有限公司於6月10日舉行2025年股東常會，並在今天發布新聞稿，股東會中承認通過2024年財報與盈餘分配案，每股稅後盈餘（EPS）為11.94元，每股配發現金股利8元、股票股利1元，為歷年最高。

公勝保經指出，會中全面改選董事（含獨立董事），會後由新任董事會選任原總經理蔡聖威接任董事長；新任總經理由南區部資深業務副總陳德成接任，此案已在公勝保經4月董事會通過。

蔡聖威2018年接任公勝保經總經理，完成公勝保經興櫃目標，2024年公勝保經年營收新台幣44.7億元，創歷史新高，百萬圓桌（MDRT）達標人數為710人，專業財務顧問證照持證人數累計1060人次，帶領公勝保經轉型為提供多元化服務的專業壽險顧問。

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陳德成的保險年資30餘年，擁有豐富業務通路實戰經驗、資歷完整，加入公勝保經逾10年，負責帶領業務北區部，之後轉任南區部資深業務副總，輔導南區業務質量大幅成長。

公勝保經指出，台灣保險業將接軌新國際標準，加上國際政經局勢動盪、市場波動頻傳，公勝保經為強化公司治理及營運發展之需要，積極推動企業與夥伴轉型，今年4月更成立頂尖菁英部與頂尖菁英會所，提升企業品牌價值與夥伴經營績效。（編輯：林家嫻）1140611

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