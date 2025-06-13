華城：切入星際之門計畫 在美建立安全庫存

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（中央社記者鍾榮峰桃園13日電）市場關注關稅、匯率變數對重電廠商影響與北美布局，華城電機總經許逸德今天表示，相關因素可控，關稅影響毛利額低於3%，新台幣升值1元對毛利影響不到0.5%，華城在美國已租賃倉儲據點，建立安全庫存，讓客戶放心供應不會斷料缺料。

許逸德表示，華城持續看好能源轉型與淨零碳排、台電電網強韌計畫及國外電力基礎建設三大成長動能，加上華城切入美國「星際之門計畫」（Stargate Project）人工智慧（AI）資料中心供應鏈，預計2026年逐步放量，未來5至10年重電成長可期。

在產能布局方面，許逸德表示，華城在桃園觀音三廠擴充中型電壓器產能，藉此在小型、中型、大型、超大型變壓器產品線完整布局。

華城今天在桃園中壢工業區總部舉行股東會，會中通過每股配發現金股息9元、盈餘轉增資配股1元。

談到關稅和匯率變數，許逸德接受媒體採訪指出，相關影響在可控範圍內，評估關稅對毛利額影響小於3%；至於匯率，若新台幣每升值1元，對華城毛利額影響程度低於0.5%。

許逸德說，關稅變數無法改變，華城降低發生機率及衝擊面。因應今年4月9日後關稅變數，許逸德指出，關稅計算以貨物上船日（On Board Date）為基礎，華城積極在關稅生效前出貨；若生效後未出貨，訂單先暫停、關稅完成轉嫁後再簽約。

許逸德說明，2024年11月起，華城與客戶針對外銷合約增加關稅變動條款。若去年11月後接單尚未出貨，華城與客戶友好協商共同分擔，由於重電產品供不應求，客戶願負擔從50%至75%比重的關稅額度。

因應匯率，許逸德表示，華城採取自然避險和遠期外匯避險等原則，降低曝險部位。

展望今年營運，許逸德指出，整體觀察審慎樂觀，接單狀況已看到2027年至2028年訂單需求，華城持續增加外銷比重，增加毛利選擇，接單策略國際化和多元化，將獲利極大化，創造股東最大權益。

華城說明，2024年外銷占整體業績比重約45%，今年外銷業績比重可超過5成，其中銷售到美國市場業績占比接近4成。

談到美國布局，許逸德透露，去年第4季華城承接新台幣上百億元訂單，其中60億元屬於美國人工智慧（AI）資料數據中心用重電設備；60億元中的20億元，來自德州「星際之門計畫」所需變壓器設備，華城是首個受惠星門計畫的台廠。

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因應客戶對供應風險憂慮，許逸德指出，華城短期方案已在美國當地租賃倉儲據點，建立安全庫存，讓客戶不擔心斷缺料，以此方式解決客戶擔心供應安全不足的問題。

在產能布局上，許逸德說明，華城在既有觀音三廠新設3B廠，預計今年底完工；2026年擴充生產中型變壓器，藉此完備中壢廠小型變壓器、觀音二廠大型變壓器、台中廠超大型變壓器布局。（編輯：張良知）1140613