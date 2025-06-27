台電累虧4514億淨值剩2元 民股盼買回須待財務改善

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（中央社記者曾智怡台北27日電）台電今天召開2025年度股東常會，台電表示，今年前5月虧損新台幣285億元，累計虧損達4514億元；過去一年爭取政府合計新台幣3000億元預算撥補未果，將持續爭取，同時全力改善自身財務營運。

另外，有小股民希望台電買回民股，台電發言人蔡志孟受訪表示，經濟部先前已函文，希望台電財務改善後再討論買回民股議題，但由於台電多次爭取撥補未果，未來經濟部是否有新的考量，台電會再向經濟部報告。

至於買回金額，台電董事長曾文生表示，目前淨值僅剩2元，票面價值10元，若能打掉虧損，淨值就會提高，「背後思路清楚」，現階段便是希望透過政府補貼彌平累虧。

俄烏戰爭導致燃料價格飆漲，台電過去3年吸收民生、產業電價成本近6000億元，因而承擔鉅額虧損。去年台電收入總額8714億元、支出9125億元，稅前淨損411億元，加計所得稅利益後，稅後淨損同為411億元；至去年底累積虧損4229億元。

今年4月電價審議會考量國際關稅貿易等政經情勢，決議凍漲電價，台電表示，過去一年持續爭取政府合計3000億元預算撥補，皆未獲國會支持，除持續爭取政府補助，台電亦全力改善自身財務情況。

例如，在學校、社福等團體電價補貼方面，台電依電業法及去年3月電價審議會決議，在維持用電優惠前提下，減收電費自今年起回歸各目的事業主管機關自行編列預算支應，預期每年可增加近40億元收入。

另為補貼離島用電，台電至今已吸收逾千億元虧損，以後年度亦將依離島建設條例規定，循預算程序辦理。台電董事長曾文生表示，目前由經濟部向主計總處爭取編列預算支應，盼最快能在115年度預算呈現，金額約60億。

外界擔憂台電持續虧損，恐影響下半年電價，副總經理蔡志孟會前表示，台電去年虧損411億元，加上今年前5月虧損285億元，累計虧損4514億元，年底要損益兩平不太可能，財務狀況依舊不樂觀，但電價仍須電價審議委員會審議後才能決定。

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台電補充，今年1到5月虧損數與去年同期相比，改善近320億元，減幅逾5成。

台電內部採取的4大開源節流策略，包含全面強化財務體質，發購電方面精進燃料採購策略，售電方面擴大綠電轉售及銷售低碳電力，輸配電方面透過調整線路設置費及輔助服務撙節支出，並投入房地活化拓展財源，全力減少虧損。（編輯：張均懋）1140627