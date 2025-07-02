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台灣與波蘭跨國合作 結合半導體公司發展無人機

2025/7/2 17:27（7/2 17:41 更新）
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嘉義縣長翁章梁（前左4）2日見證亞洲無人機AI創新應用研發中心、台灣波蘭商業協會（TAIPO）、振生半導體股份有限公司與波蘭FC AUTO SYSTEM等4方共同簽署MOU，將攜手發展無人機。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 114年7月2日
嘉義縣長翁章梁（前左4）2日見證亞洲無人機AI創新應用研發中心、台灣波蘭商業協會（TAIPO）、振生半導體股份有限公司與波蘭FC AUTO SYSTEM等4方共同簽署MOU，將攜手發展無人機。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 114年7月2日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣2日電）嘉義縣長翁章梁今天見證亞洲無人機AI創新應用研發中心、台灣波蘭商業協會、振生半導體股份有限公司與波蘭FC Auto System公司，四方簽署MOU共同合作發展無人機、車用電子等技術。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，包括虎尾科技大學、台灣無人機產業發展協會、波蘭安全與國防平台等多方代表，一同與翁章梁見證台灣與波蘭跨國合作的嶄新篇章。

經濟發展處表示，此次簽署MOU（合作備忘錄）單位各具技術與市場優勢，台灣波蘭商業協會（TAIPO）長期推動雙邊經貿交流，具備深厚的歐洲產業鏈連結與政策溝通能力；振生半導體則專注於後量子資安晶片研發，是國內極具潛力的資安技術新創代表。

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另外，FC Auto System為波蘭特種車輛改裝與無人機整合領導廠商，所開發的AeroNest系統具備自動起降、自主巡航與快速換電功能，廣泛應用於邊境巡邏與智慧監控。

經發處強調，四方MOU簽署盼可幫助亞創中心進駐廠商深化在資安模組、無人機載具、車電應用等領域的技術，展現嘉義作為可信場域平台與國際創新節點的實力與潛力。（編輯：李淑華）1140702

翁章梁
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