黑色星期五登場 量販推優惠搶商機

（中央社記者蔡芃敏台北21日電）「黑色購物節」將在本週五登場，好市多優惠活動至今仍祕而不宣，實際優惠要當天才會公布；家樂福優惠活動從今天開跑，民生、家電類商品祭出優惠500元至2000元。

「黑色星期五」是指每年感恩節之後的第一天，通常被認為是耶誕購物季的開始。好市多去年首度舉辦限時3天的「黑色購物節」，今年將在11月23日至25日舉辦黑色星期五優惠活動，於全台13家實體賣場同步開跑。

好市多去年超值促銷商品包括電視買一送一，以及濾水壺、後背包、刮鬍刀、托特包等商品下殺6.1折起。不過，好市多今年對於優惠商品及折扣價格等訊息保密到家，好市多副總經理王友玫說，實際優惠要消費者親自走進賣場才會知道，希望讓會員有尋寶的感覺。

家樂福也首次加入黑色星期五活動，首波優惠從今天到11月27日，第2波則是在11月28日到12月4日，於全台分店同步舉辦促銷。

家樂福表示，優惠以「會員專屬」為主力，包含家電、衛生紙、生活用品祭出優惠活動，多項沖泡類飲品也有買一送一優惠。另外，消費滿888元可享有加價購，最低可以9元換購商品。

家樂福表示，預期促銷活動期間將帶動業績成長2成。

另外，愛買推出鍋物促銷，愛買公關經理王佳慧表示，愛買鍋物、湯底每年可賣超過30萬包。這次活動針對羊肉爐、酸菜白肉鍋、薑母鴨、麻油雞等各式湯底提供優惠、最低67折起。除了鍋底，醬料、配菜、火鍋料、鍋具最低32折起。（編輯：張良知）1071121