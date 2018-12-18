三總結盟逾200醫療院所 強化雙向轉診

三軍總醫院18日舉辦「轉診中心」揭牌典禮，宣布和7個社區醫療、204家醫療院所合作簽訂「策略聯盟合作契約」，並同時建立轉診線上查詢系統，患者不論從診所轉醫院，或是醫院轉回診所，醫療照護都不會間斷。（三軍總醫院提供）中央社記者張茗喧傳真 107年12月18日

（中央社記者張茗喧台北18日電）為強化分級醫療，三軍總醫院今天舉辦「轉診中心」揭牌典禮，宣布和7個社區醫療、204家醫療院所合作簽訂「策略聯盟合作契約」，建構雙向轉診平台，盼達到門診量減少2%目標。

根據三總統計，截至12月12日止，共有850家醫療院所、2788名病患透過健保署建置的平台轉診至該院就醫。

三總民診處主任林永崇表示，轉診中心除了將協助病人雙向轉診掛號，也會提供院外醫師巡診以及診所參與的共照會議。

此外，三總同步建立轉診的線上查詢系統，可查詢病歷、檢查報告等資料，患者不論從診所轉醫院，或是醫院轉回診所，醫療照護都不會間斷，盼達成每年門診量減少2%目標。

健保署署長李伯璋表示，對於三軍總醫院以實際行動響應醫療的上下游垂直整合，提供民眾連續性的醫療照護，他給予高度肯定，強調明年已編列推動轉診的專款預算，盼壯大基層診所醫師診療實力，民眾就近可由厝邊好醫師為健康把關，由大醫院與小診所分工合作，共同守護民眾健康。（編輯：管中維）1071218