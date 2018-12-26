女嬰大便有鮮紅血絲 牛奶蛋白過敏惹禍

（中央社記者張榮祥台南26日電）出生未滿月的女嬰，因媽媽泌乳量不夠，改喝一般嬰兒配方奶，一週後，大便竟有鮮紅血絲，嚇壞媽媽，趕緊就診才發現女嬰可能對牛奶蛋白過敏。

成功大學醫學院附設醫院小兒部醫師賴馥蘋今天指出，該女嬰出生前在媽媽肚子裡狀況很好，出生後由媽媽純母乳哺餵。但因媽媽泌乳量不夠，未滿月的女嬰只好開始喝一般嬰兒配方奶。

一週後，媽媽幫女嬰換尿布時，竟發現黃黃大便裡有鮮紅血絲，但屁股沒有尿布疹，趕緊抱著女嬰求診，醫師診斷，女嬰臉頰上有一些濕疹，媽媽也有氣喘體質，女嬰可能對牛奶蛋白過敏。

賴馥蘋表示，統計顯示，牛奶蛋白是嬰幼兒食物中最常見的過敏原，對牛奶蛋白過敏的小寶寶，以母乳哺育者仍可持續哺餵母乳，但媽媽的飲食要避開乳製品。

其他動物性配方奶如羊奶粉等，造成過敏的機會也很高，多數嬰兒雖對豆奶反應良好，但還是有10%至14%的過敏機會。

賴馥蘋說，嬰兒牛奶蛋白過敏，常以皮膚、呼吸道或腸胃道症狀為主。皮膚症狀是蕁麻疹和異位性皮膚炎；呼吸道可能有像氣喘般的喘鳴聲；腸胃道常見症狀包括頻繁的溢吐奶、嬰兒腸絞痛、食慾不振、腹瀉、便秘、糞便中帶血絲黏液等，甚至會出現缺鐵性貧血及生長遲滯。

她表示，母乳含有最適合初生嬰兒成長所需的各種營養，是嬰幼兒哺育的首選，足月產正常新生兒出生後應盡速哺育母乳，持續4個月至6個月。嬰兒隨著年紀增長，腸胃道發展成熟，逾75%的寶寶在3歲後就不再對牛奶蛋白過敏了。（編輯：吳佳穎）1071226