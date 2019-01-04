防堵豬瘟不力 馬尼拉機場檢疫隊遭撤職查辦

（中央社記者林行健馬尼拉4日專電）菲律賓農業部派駐在馬尼拉國際機場的檢疫人員，因未確實執行非洲豬瘟防範措施，今天被全部撤職查辦。

菲律賓農業部長皮諾爾（Emmanuel Piñol）今天在臉書上宣布，他將下令撤換農業部駐馬尼拉國際機場檢疫團隊，下午5時生效，這些人將面對失職罪名的控告。

皮諾爾在臉書上說：「馬尼拉國際機場整支檢疫團隊撤職，將向農業部所有人員釋放出明確的訊號，那就是不可無視部門的行政命令。」

他表示，早在去年耶誕假期以前就下令所有機場、港口的檢疫站，需在旅客出入點放置消毒毯，同時也要沒收所有豬肉產品，然而他發現馬尼拉國際機場入境處沒有放置消毒毯。

皮諾爾向菲律賓人以及相關產業道歉，雖然農業部發布了指令，但執行卻未到位。

非洲豬瘟是由濾過性病毒引起的高度傳染性豬隻病症，目前已在許多國家造成疫情。

菲律賓農業部去年底禁止輸入比利時、中國、匈牙利、拉脫維亞、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯與烏克蘭等8國的豬肉及豬肉產品，海關人員如果在海港或機場截獲這些產品，必須在24小時內銷毀。

機場海關人員將隨機抽查旅客行李，查看是否攜帶豬肉產品。（編輯：林憬屏）1080104