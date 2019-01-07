久坐不動 小心隱形殺手肺栓塞上身

苗栗一名無特殊病史的28歲男子在上班途中突然全身盜汗、癱軟倒地，緊急送醫救回一命；醫師提醒，久坐不動，要小心有隱形殺手之稱的「肺栓塞」找上門。（苗栗醫院提供）中央社記者管瑞平傳真 108年1月7日

（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗一名無特殊病史的28歲年輕男子常久坐電腦前上網，某日上班突然全身盜汗、癱軟倒地，緊急送醫救回一命；醫師提醒，久坐不動，要小心隱形殺手之稱的「肺栓塞」找上門。

衛福部苗栗醫院急診室主任蔡昌宏今天指出，「肺栓塞」臨床症狀不明顯，一開始難以發現，卻有高致命性，死亡率高達30%以上，堪稱「隱形殺手」，主因是心臟通往肺動脈的血管突然被血塊、脂肪、空氣、組織碎片等形成的栓子阻塞，導致肺臟組織血液灌流不足，造成患者血中含氧量降低，出現低血氧症狀，包括呼吸困難、呼吸急促、肋膜性胸痛、腿部水腫、發汗、心悸、昏厥等。

蔡昌宏表示，這起案例是一名28歲年輕男性，在上班途中突感身體不適、盜汗，一路撐到公司門口即癱軟倒地，同事幫忙打119送抵醫院時，雖有意識，但臉色蒼白、全身無力、血壓低，說不出哪裡不舒服，經檢查發現有動脈血液缺氧現象，立即給予高濃度氧氣等緊急處置，並會診心臟內科，經電腦斷層檢查確診為肺栓塞，轉加護病房治療，一週後康復出院。

苗栗醫院心臟內科醫師蔡貴嶔表示，造成肺阻塞的血塊，大多來自於下肢深層靜脈栓塞，發現不易，當患者長時間維持一定姿勢不動，血液滯留在下肢靜脈，引起靜脈血栓形成，若血栓順著血流回流到肺部血管阻塞後將造成肺栓塞。

蔡貴嶔指出，常見栓塞成因包括腦中風、心肌梗塞、長期臥床、近期接受過手術、靜脈曲張、惡性腫瘤、口服避孕藥、吸菸、粗暴按摩、慢性病史、家族史、肥胖、高齡及長時間坐辦公室或長途旅行者等；這名患者自述平日下班返家後，多半長時間久坐在電腦桌前上網，鮮少活動，可能就是因此產生血栓因子，導致肺栓塞。

醫師提醒，預防肺栓塞除了應養成良好生活作息、均衡飲食及運動習慣，也要避免過度用力按摩，防止栓塞掉落，避免長時間維持同一姿勢，若長途搭車，要注意定時活動下肢，建議穿寬鬆衣褲、促進下肢血液流動，長時間站立工作者，每天下班後抬高雙腿高於心臟，促進靜脈血液回流，曾有深層靜脈血栓栓塞史者，定期到心臟科門診追蹤，若是手術後患者，若突然有胸悶、胸痛、喘等症狀，需儘速就醫。（編輯：李錫璋）1080107