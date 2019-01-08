創造基因編輯嬰兒 中國科學家遭批玩人命

（中央社倫敦7日綜合外電報導）中國科學家賀建奎去年11月在一場峰會前的記者會上宣稱創造出全球首例「基因編輯」嬰兒，舉辦峰會的頂尖遺傳學家今天譴責他可能危及這對嬰兒的性命，且沒有受過生物學訓練。

2018年11月人類基因組編輯國際峰會（Human Genome Editing Summit）主辦者羅維爾-貝吉（Robin Lovell-Badge）稱賀建奎是「自尊心很強」的有錢人，「想做些他認為可能改變世界的事」。

深圳南方科技大學副教授賀建奎當時在記者會上表示，他已經使用CRISPR-Cas9基因編輯技術，改變11月出生的一對雙胞女嬰的胚胎基因，引發國際科學界譁然及道德爭議。

中國當局正在調查賀建奎，同時已中止這類研究。

在上傳於網路和記者會上的影片中，賀建奎說他認為他的基因編輯技術將可讓這兩名女嬰免於感染引發後天免疫缺乏症候群（AIDS）的愛滋病毒（HIV）。

羅維爾-貝吉是英國法蘭西斯克利克研究中心（Francis Crick Institute）的教授兼基因專家，他領導香港大學11月人類基因組編輯國際峰會的籌辦委員會。他說，我們不可能知道賀建奎到底做了什麼。

羅維爾-貝吉在倫敦告訴記者：「如果（他依他所說的方式編輯基因組）是真的，他確實可能將這兩名小孩的生命置於危險之中。」羅維爾-貝吉說：「沒有人知道這些突變會引發什麼影響。」

羅維爾-貝吉說，是在聽到科學界流傳賀建奎在「策謀什麼事情」後邀他參加記者會。羅維爾-貝吉希望，請賀建奎與專家互動可說服他「抑制他的衝動」。

羅維爾-貝吉說：「幾乎與他交談過的人都跟他說，『別這麼做』。但顯然已經太遲了。」

羅維爾-貝吉說，是在峰會前夕知道賀建奎將宣布的消息，並與他召開緊急會議。

羅維爾-貝吉說：「他覺得他是在做善事，認為他做的是下一個重大發明。」但賀建奎沒有受過「基礎的生物學訓練」，他聲稱進行的實驗「忽視了從事臨床試驗或臨床實驗的所有規範」。

羅維爾-貝吉說：「他的確應該停止再做這類研究。」羅維爾-貝吉說，自去年12月起，就沒有聽到賀建奎的消息，但知道賀建奎在調查期間待在深圳一棟戒備森嚴的公寓內。

除了數以百計的國際科學家外，中國當局與機構和國際科學家也譴責賀建奎，並說為了繁殖而對人類培胎應用基因編輯技術，是違反中國法律與醫學倫理。（譯者：張曉雯/核稿：鄭詩韻）1080108