林嫦瑜設計義乳內衣 助上千乳癌患者被封奶媽

從事義乳內衣設計10多年的「奶媽」林嫦瑜（右），至今服務近5000名乳房切除患者，協助患者們重拾信心，她說，看到患者穿出自信，就是對她最好的回饋。（門諾醫院提供）中央社記者盧太城花蓮傳真 108年1月12日

（中央社記者盧太城花蓮縣12日電）從事義乳內衣設計的「奶媽」林嫦瑜，10年來服務將近5000位乳房切除患者，讓乳癌患者重拾信心，抬頭挺胸。她說，看到患者穿出自信，就是對她最好的回饋。

林嫦瑜說，10年前因朋友請託，生平第一次看到令她「震撼」的乳房切除傷口。同為女人，更多一份同理，決定用她的雙手，從事義乳內衣設計，幫助更多需要的人。「因為感受患者的苦，只要能力所及，一定要幫助更多患者走出自信。」

多年來林嫦瑜全省走透透，至今已服務近5000位患者，被稱為「奶媽」，每年的母親節總會收到許多貼心的小卡片。她說，雖然只生了一個兒子，卻因為這份工作讓她覺得多了好多兒女的愛。

林嫦瑜說，去年57歲的曾女士，健檢意外發現罹患乳癌，為避免復發掙扎半個月才決定切除乳房，手術後看著鏡中自己，總要深呼吸才能好好面對，雖然知道這是「保命傷口」，但總無法自信地抬頭挺胸。

後來她幫曾女士量身訂做了適合的義乳內衣，沒想到，穿上後身材還比以前好，讓曾女士重拾以往自信。

台灣每4位罹癌女性，就有1位是乳癌，林嫦瑜說，一旦乳房被切除，義乳內衣特別重要，不僅可以保護傷口，還可保護身體，對切除單邊乳房者可預防脊椎側彎；對切除雙乳者可防止快走或跑步時跌倒。義乳內衣都是量身訂做，不僅符合身形，穿起來更展現自信。

林嫦瑜有感於東部許多患者在經濟上較為弱勢，於是與花蓮門諾醫院醫院合作，每2個月就會到醫院，幫助有需要的患者。只要經由醫院社工師的評估，符合申請對象，她免費提供1件義乳內衣外，門諾醫院也再免費補助1件，讓患者能夠隨時替換。

林嫦瑜說，「傷口就如同生命的重新開始」，看見患者穿出自信，就是對她最好的回饋。

門諾醫院癌症中心主任陳清祥醫師表示，要發現乳癌，還是必須透過正確的篩檢與診斷工具，才能及早發現、及早治療。建議女性朋友透過「乳房攝影」、「乳房超音波」等有效的篩檢工具，有助於早期發現乳癌，提高治癒率。（編輯：陳政偉）1080112