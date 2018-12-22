乳癌研究邁大步 台灣團隊找出65個關鍵基因

（中央社記者張茗喧台北22日電）目前已知乳癌是多重基因影響所致，但全球至今僅發現80個關鍵基因。台灣研究團隊近年比對20多萬人基因，成功找出65個和乳癌有關的關鍵基因，有助預防乳癌、找出治療方法。

乳癌防治基金會今天舉辦2018乳癌大型病友會，除了邀請200多名乳癌病友及家屬與會，也頒發乳癌傑出研究獎給高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒。

侯明鋒表示，早年學者認為乳癌是單一基因造成，隨研究進展才發現是多重基因所致，漸漸找出7、80個和乳癌有關的基因位點。

侯明鋒近年和研究團隊將2萬名患者基因和20萬名正常人基因進行比對，成功發現另外65個和乳癌有關的基因位點，有助未來找出藥物及預防方法，去年獲多個國際期刊刊登。

台北市長柯文哲致詞時表示，不論台灣或台北市，乳癌發生率都高居女性癌症首位，但實際上，乳癌沒有那麼惡性，若能早期發現治癒率很高，0到1期的5年存活率高達97%。

柯文哲說，目前政府雖提供45歲至69歲女性，每2年一次乳房X光攝影，有乳癌家族病史者甚至可以提早到40歲，但全台篩檢率卻僅有約40%，就像台北市提供65歲以上民眾免費接種肺炎鏈球菌疫苗，但施打率也不高。

柯文哲指出，癌症發生和飲食、作息等都有很大關係，但若要避免發生癌症，每天必須早睡早起、什麼都不能吃，「活在世上也很沒意思」，因此如何提高癌症篩檢率相當重要。（編輯：卞金峰）1071222