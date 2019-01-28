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胃食道逆流長期未改善 檢查發現食道癌

最新更新：2019/01/28 11:59

（中央社記者蘇木春台中28日電）台中市80歲黃姓患者，因胃食道逆流一直無法改善，到醫院進行胃鏡檢查，才發現食道內有約4公分大的扁平腫瘤，確認罹患第一期食道癌，經內視鏡手術後，5天即出院返家休養。

童綜合醫院胃腸肝膽科醫師劉博堃受訪表示，食道癌與飲食習慣有關，菸、酒、檳榔及含亞硝胺類的食物及熱湯熱茶，都是造成食道癌的危險因子，個案因為發現得早，才能在腫瘤尚未擴大前，及時進行治療根除病灶，且治療成效相當良好。

劉博堃指出，根據衛福部國健署長期統計資料，50歲以上男性國人亦是罹癌的高風險族群，食道癌初期無明顯症狀，病人可能會感覺到喉嚨卡卡的痰清不乾淨，也可能長期咳嗽，很容易被認為是其他疾病而忽視，且越晚發現罹癌則預後越差，可稱得上是沉默的殺手。

劉博堃解釋，黃姓患者接受的內視鏡黏膜下剝離手術，就像照胃鏡一樣，經口將內視鏡與內視鏡電刀伸入食道，逐層剝開與分離正常黏膜組織，以及癌症組織，就能將腫瘤完整切除，保留完整的食道結構。

他提醒，避免食道癌找上門，應戒除菸酒與檳榔，並保持清淡的飲食習慣，也切忌暴飲暴食，每年按時進行健康檢查，也能提高早期發現早期治療的機率。（編輯：方沛清）1080128

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