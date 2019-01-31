過年就醫免煩惱 健保署APP幫找開診院所

春節連假將至，衛生福利部中央健康保險署「全民健保行動快易通」APP，統整過年開診的醫療院所資訊，即便人在外地，也可用地圖查詢方圓10公里內的開診院所。中央社記者張茗喧攝 108年1月31日

（中央社記者張茗喧台北31日電）過年假期吃壞肚子、身體不舒服，不知該上哪看病？健保署「全民健保行動快易通APP」統整過年開診的醫療院所資訊，即便人在外地，也可用地圖查詢方圓10公里內的開診院所。

衛生福利部中央健康保險署從過年前開始，陸續開放全台醫療院所及藥局登錄春節開診時段及科別，截至30日已有99%院所完成登錄。

根據健保署統計，春節假期間每個縣市都有醫療院所提供醫療服務，除夕當天全國醫院開診率約58%，初一及初二期間開診率為25%至29%，初三開診率43%，初四開診率則回升至77%。

診所方面，除夕開診率約28%，初一至初三約3%到6%，初四回升至20%以上；至於藥局，除夕仍有62%提供服務，初一至初三約26%到36%，初四回升至53%。

春節期間臨時身體不適免擔心，只要下載「全民健保行動快易通APP」，依序點選一般民眾、網路申辦及查詢、就醫資訊、服務時段查詢，就能快速搜尋全台特約醫療院所及藥局的服務時段。

即便春節期間出門在外，也可以透過使用「地圖查詢」功能，滑動至特定地區查看當地醫療院所，或是點選「附近院所」，就會以地圖呈現所在地半徑10公里內的特約院所、藥局位置，以便快速找到就醫地點。

此外，也可於上班時間（上午8時30分至下午5時30分）撥打健保署免付費服務專線（0800-030-598）查詢院所資訊，此服務春節不打烊。

健保署提醒，民眾過年期間外出旅遊、拜年，應注重個人保健與疾病防護措施，假期中如不適需要就醫，可優先前往住家附近診所，若有進一步醫療需要，再透過診所醫師協助轉診至醫院。（編輯：管中維）1080131