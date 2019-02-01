光雕展初一登場 北市籲民眾乘坐大眾運輸

（中央社記者蔡芃敏台北1日電）起源自義大利的Luminarie光雕秀今年將首度移師台北展出。展出期間將進行交通管制，北市府與全聯呼籲，民眾多乘坐大眾交通運輸，避免周邊道路塞車而影響觀展興致。

為歡慶全聯成立20周年，全聯與台北市政府攜手合作，以「2019台北光之饗宴」為主題，首度引進「Luminarie光雕裝置藝術展」，將於2月5日至2月19日期間在市民廣場及仁愛路4段展出，民眾可於活動期間免費前往觀賞。

全聯解釋，「Luminarie」在義大利文是光或照明的源起，期望能透過「2019台北光之饗宴」為新的一年帶來新希望。

交通部分，「2019台北光之饗宴」活動展區位於市政府站、台北101/世貿站及國父紀念館站之間。台北市政府與全聯呼籲，參觀民眾多利用大眾運輸系統，以免周邊道路塞車或停車位不足而影響興致。

另外，活動期間會在部分路段進行交通管制，台北市政府規劃相關交通管制措施如下：

一、市民廣場從今天起至2月28日全天車道縮減為6道。除維持假日管制，活動期間平日晚間7時至10時30分也會進行管制。

二、仁愛路4段（逸仙路至光復南路口）今天起至2月28日，會封閉一線內側快車道，因應燈柱設施搭設及拆除作業，2月4日前及2月20至28日晚間9時至隔日早上7時封閉內線快車道；活動期間除2月5日提前至晚間6時，其餘假日在晚間6時30分、平日晚上7時起至10時30分封閉內線快車道及公車專用道，南側慢車道改東向西行。行經該路段公車將配合改道，並請駕駛朋友提前改道，配合現場交通指揮人員引導、減速慢行。

相關交通管制資訊會透過信義區公所、警察廣播電台、交通局CMS資訊可變系統等管道宣導，更多活動資訊請至主辦單位全聯官方網站或台北市商業處網站及FB粉絲團查詢。（編輯：林沂鋒）1080201