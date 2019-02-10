求學愛上花東 花蓮女婿上山下海照顧患者

（中央社記者張茗喧台北10日電）花蓮慈濟醫院醫師黃亮凱到花蓮求學時愛上這片好山好水，每週上山下海照顧患者，只要病人一句真誠的感謝，所有辛苦都煙消雲散，他笑稱，這是偏鄉醫師才能體會的成就感。

今年40歲的花蓮慈濟醫院家庭醫學科醫師黃亮凱從小在台北長大，家人認為當醫師不會失業又能救人，是「有福報的人」才能做的工作，承載著家人的期待，他順利考上慈濟醫學院，從此愛上花東，更在這裡落地生根，成了正港的花蓮女婿。

畢業後，黃亮凱心想台北根本不缺醫師，醫病關係也相對冷漠，反觀花蓮醫療資源匱乏，且病人對於醫師說的話絕對信任，相處起來更有人情味，抱著「錢賺得夠用就好」的心情，決定和妻兒留在花蓮，更將父母都接到花蓮一起生活，享受當地的好山好水。

黃亮凱說，平時除了在醫院看診，每週也會到中橫的天祥衛生室以及南橫的利稻部落看診，行醫範圍貫穿整個花蓮。

天祥衛生室是一棟兩層樓的建築，診間裡只有看診桌和幾張留觀床，卻是附近唯一有醫師看診的地方，天祥的居民是早期上山定居的漢人和原住民，平均年齡約50至60歲，多數都罹患三高等慢性疾病，必須定期回診拿藥。

每週六上午，黃亮凱都會帶著滿車藥物，開將近一小時的車上山，除了三高用藥，他也會準備急性感冒藥、腸胃藥、過敏藥等常備藥品，以備不時之需，但仍然經常發生令他頭痛的棘手難題，尤其每到連假假期，前來旅遊的遊客總是成為就診大宗。

黃亮凱說，有一年春節連假，一名罹患胃癌的80多歲阿公從宜蘭來天祥玩，胃突然痛得不得了，卻因下雨天封路、下不了山，但癌症止痛藥物是管制藥物，小小的衛生室根本不可能有，所幸在藥箱中找到較強力的止痛藥，才讓危機暫時解除，阿公的家人這才鬆了口氣。

比起天祥，台東的利稻部落醫療資源更為匱乏，黃亮凱說，台東、花蓮的人口數量差異不大，但台東的醫師卻只有花蓮的1/4。

利稻部落位於南橫公路、海拔約1000公尺的地方，當地居民以布農族為主，人口僅約300至400人，以種植高山高麗菜維生，仰賴唯一一條對外道路運送物資，但這裡每逢雨天就有落石，路況相當差。

黃亮凱說，每週二、五醫療團隊會從花蓮慈濟醫院出發，先搭火車到台東、再開車上山，沿路都會聽見落石打到車頂的聲音，單程就得花上3小時，每到一個部落就停下來看診。

路途雖然遙遠，但病人從來不認為醫師來這裡是「應該的」，見到醫師的第一句話，總是感謝醫師願意千里迢迢到部落替他們看病，一路舟車勞頓的疲勞也就此煙消雲散，黃亮凱笑說，「這是身為偏鄉醫師才能體會的成就感」。（編輯：黃于）1080210