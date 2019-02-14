暖冬樹木提前開花 中市公園可追花賞樹

受暖冬影響，台中市各區公園內的洋紅風鈴木等在春節過後已陸續盛開，洋紅風鈴木開花後甚為粉嫩，花況不亞於櫻花，更增添浪漫空間氛圍。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年2月14日

（中央社記者郝雪卿台中14日電）正是櫻花盛開時節，不少民眾爭相上山賞櫻，台中市建設局長陳大田今天表示，由於暖冬樹木提前開花，公園內的木棉花、洋紅風鈴木、火焰木都已開花，民眾就近就可追花賞樹。

受暖冬影響，台中市各區公園內的洋紅風鈴木、火焰木，以及在東勢河濱公園兩側、大甲區開元路、沙鹿區中清路的木棉樹，在春節過後已陸續盛開，美不勝收，花況不亞於櫻花。

陳大田表示，木棉花及洋紅風鈴木的花期約4週左右、火焰木的花期約6週，受暖冬氣候影響，可能造成花期縮短，歡迎市民把握機會追花賞樹。

陳大田指出，木棉樹的花期一般在每年3至5月期間，也就是元宵節過後，才會依節氣開花；洋紅風鈴木則在農曆年後陸續結苞綻放。今年受暖冬影響，提早啟動樹木開花的生理時鐘，讓市民提早欣賞到樹木遍地開花的美景。

陳大田說，例如東勢區中正路（台八線）東勢大橋沿線的木棉樹最為密集，每到花期時，可觀賞到整排橘色的花朵綻放；在南屯區保安公園及西區土庫公園也可以看到火紅的木棉樹。

還有823公園、敦化公園、春社公園、南屯公園、豐樂公園、文心森林公園、潮洋溪畔等，都可以看到洋紅風鈴木開花的浪漫景色；而惠來公園、健康公園、環中路二側、新都生態公園的火焰木也已蓄勢待發，迎接春暖花開的時節。（編輯：黃世雅）1080214