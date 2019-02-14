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花蓮鳳林鎮民喜獲雙胞胎 生育補助8萬元

最新更新：2019/02/14 19:51
花蓮鳳林鎮一對許姓夫婦元旦生下龍鳳胎，鎮長蕭文龍（右3）與鎮民代表會主席林建平（左4）等人14日前往許姓夫婦住處致贈彌月禮致賀。（鳳林鎮公所提供）中央社記者李先鳳傳真　108年2月14日
花蓮鳳林鎮一對許姓夫婦元旦生下龍鳳胎，鎮長蕭文龍（右3）與鎮民代表會主席林建平（左4）等人14日前往許姓夫婦住處致贈彌月禮致賀。（鳳林鎮公所提供）中央社記者李先鳳傳真　108年2月14日

（中央社記者李先鳳花蓮縣14日電）花蓮縣鳳林鎮一名許姓夫婦元旦喜獲龍鳳胎，鎮長蕭文龍今天致贈彌月禮。許姓夫婦成為領取鳳林鎮生育補助的首例，另花蓮縣政府也有生育補助，共可領到新台幣8萬元補助。

花蓮縣新生兒逐年減少，縣府獎勵生育，補助每胎2萬元；鳳林鎮加碼一胎獎勵2萬元，為縣內13鄉鎮中最高金額，因此，鳳林鎮民每生育一胎，可共得4萬元獎勵。此外，為減輕剛踏入社會的年輕夫婦育兒負擔，鳳林鎮公所還提供0到4足歲，每月2000元育兒津貼。

蕭文龍表示，鳳林鎮每年新生兒人數約60人，但每年減少的人數卻達百餘人，使得鳳林鎮的人口數呈現負成長。為鼓勵生育並刺激鳳林鎮人口成長，凡戶籍設於鳳林鎮滿兩年者，自今年起生育每胎可獲2萬元生育補助及4足歲前每月2000元育兒津貼，希望能減輕鳳林鎮民生育養育負擔，帶動鳳林鎮人口正成長。

蕭文龍說，家住大榮里的許姓夫婦於今年1月1日喜獲龍鳳胎，是鳳林鎮實施生育補助後首例領取的案例，合計可領取縣政府與鎮公所高達8萬元的生育補助，未來還能領取鳳林鎮公所每月4000元的育兒津貼，直到4足歲止，縣政府與鎮公所還計畫開辦公托家園收受0至2歲幼兒。

鳳林鎮公所社會課長曾鴛美表示，截至1月30日止，鎮公所共受理5件、共6位幼兒的生育補助申請，總計發出12萬元的生育補助；0至4足歲的育兒津貼受理98件、共117名兒童，合計發出23萬4000元的育兒津貼，歡迎鳳林鎮鄉親多加利用。（編輯：戴光育）1080214

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