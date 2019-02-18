醫主動關懷釋善意 生產事故救濟成產科救星

台灣婦產科醫學會秘書長黃閔照日前在臉書貼出衛福部首次出刊的生產事故救濟報告封面，並寫下註解：「讓婦產科由黑翻紅，起死回生的一本書。」（黃閔照提供）中央社記者陳偉婷傳真 108年2月18日

（中央社記者陳偉婷台北18日電）產科醫師常自嘆「苦勞」，要24小時待命接生、工時又長，且可能遇到高風險妊娠事故就挨告，讓很多醫生放棄接生，也沒有新血願意加入。但在生產事故救濟上路後，一切都改變了。

台灣婦產科醫學會秘書長黃閔照日前在臉書貼出一張照片，內容是衛福部首次出刊的生產事故救濟報告封面，他也寫下註解：「讓婦產科由黑翻紅，起死回生的一本書。」

黃閔照接受中央社記者採訪時表示，在衛生福利部民國101年開辦生育事故爭議事件試辦計畫前，產科醫師接生時都會「提心吊膽」，就怕生產時不可預期的突發狀況導致孕產婦、新生兒重大傷亡。當本來等著迎接新生的「喜事」變「憾事」，家屬常難以接受，幾乎每個產科醫師都有被告或威脅被告的經驗。

衛福部醫事司長石崇良今天說，當時產科招生人數非常不理想，最差的紀錄是一年只有30幾名住院醫師申請婦產科；調查也發現，產科醫師執業年齡也是各科最高，平均約53歲，沒有新血注入，人力嚴重斷層。

石崇良表示，追究原因，除了工時，最令產科醫師困擾的就是醫療糾紛。以當時的醫療糾紛鑑定案來看，有15%都是婦產科個案，醫師陷入動輒數年的官司泥淖風險較高，且多數都是不可歸責於醫師的濫訴。

萬芳醫院婦產部產科主任王樂明受訪時表示，在生育事故救濟計畫試辦前，產科醫師接生壓力都很大，很擔心出狀況，如羊水栓塞的死亡率達8成，「不管哪個醫師來可能都救不了」，但家屬心情難接受，往往刻意挑醫療流程中的小問題質疑醫師並提告。

王樂明分享，一名產科醫師在生產事故救濟施行前一年，碰到一名自然產後羊水栓塞、出血止不住的產婦，她只看到寶寶一眼，就離開人世。家屬本來可以接受事實，第一個月相安無事，第二個月卻突然提告，提出一些給藥延遲幾分鐘等小問題質疑醫療疏失，讓醫師很失望，自此不再接生。

黃閔照說，生產難免會遇到不可預期的風險狀況，病人和家屬希望得到「道歉、真相和救濟」。但過去醫師會擔心事發後一旦主動關懷家屬，好像承認「做錯了什麼」，擔心成為日後訴訟的依據，寧可冷處理，卻可能讓事情更複雜。

台灣的生產事故救濟條例是世界上第一部針對生產事故處理的專法，也是世界上少數涵蓋所有生產事故的不責難救濟制度。由國家承擔女性生產的風險，產婦、胎兒及新生兒若不幸於生產過程死亡或造成中度以上障礙者，由政府提供最高新台幣200萬元救濟金。申請救濟者，不得提告。院方的關懷、調查報告等，也不得成為訴訟證據。

黃閔照表示，生產事故救濟最重要的意義是改變了醫病關係和文化。醫院方是事故發生2天內必須主動關懷、解釋說明狀況，且鼓勵醫院協助案家申請事故救濟，減少家屬行政流程負擔。當醫療端釋出善意、詳細解釋後，民眾也了解「不應該隨便苛責醫生」，醫療確實存在不可預期的風險性。

關懷、真相說明和救濟確實強化了醫病關係；根據衛福部統計，醫事審議委員會受委託的司法訴訟鑑定案件，產科106年較100年明顯減少約6成。

石崇良表示，婦產科住院醫師的招生人數與招收率，從99年46人（招收率60%），提升至106年72人（招收率100%）。

此外，針對生育事故申請民眾進行的意見調查顯示，80%對機構所提供的關懷服務感到滿意或非常滿意，85%認為藉由關懷服務機制，醫病關係獲得改善，而95%的案件未再訴請地方衛生局調處。

生產事故救濟上路後，王樂明也曾經手幾件申請案，都是生產後寶寶無法救回。當他面對難過的產婦和家屬，他總是誠實以對，態度真誠地說明事件經過，讓案家了解「醫師已經盡了全力仍無法挽回憾事」，並向家屬表達遺憾之情，也協助他們取得救濟。

王樂明表示，沒有一個醫師希望產婦或孩子發生狀況，若有危急，也一定會盡力搶救，醫生不該為不可預期的生產風險受處罰。所幸有生產事故救濟，讓產科醫師較無後顧之憂，且一些過去曾申請救濟的民眾還是會回來找他看診，代表雙方互信仍在，救濟撫慰人心，也穩固了醫病關係。

黃閔照則說，生產事故救濟救了很多年輕醫師。曾有一名醫師，接生後孩子心跳直落，預後很糟，拖了2到3週，家屬決定拔管。這名醫師是產科主力，遇到這種事情很無助、徬徨。在院方協助家屬申請救濟後，心裡才落下大石，重拾精神向前走。（編輯：張雅淨）1080218