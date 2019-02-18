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防災資訊訂閱數達百萬 新增空污示警

最新更新：2019/02/18 17:19

（中央社記者劉麗榮台北18日電）國家災害防救科技中心去年開始與通訊軟體LINE合作設立官方帳號，讓民眾即時掌握防災資訊，還可自行訂閱不同縣市訊息，截至14日止使用人數達100萬，今年再新增空污示警。

科技部所屬的行政法人國家災害防救科技中心去年3月和LINE合作，設立「國家災害防救科技中心LINE官方帳號」，供民眾訂閱在地化的即時防災資訊。服務上線以來，第一個月內即有超過4萬人加入，截至今年2月14日，總人數已達到100萬人。

災防科技中心透過民調了解民眾的3大需求，包括需要即時資訊、與生活相關的災害資訊及與親友相關的資訊。

國家災害防救科技中心主任秘書李維森受訪時表示，為避免過多訊息打擾民眾，22個行政區的防災資訊，民眾可依需求訂閱，保有彈性。舉例來說，在台北上班的父母，若要了解在南部念書子女所在縣市狀況，可再加訂。

災防科技中心彙整運用災害業務主管機關、地方政府與民間機構的開放資料，透過災防科技中LINE官方帳號，一共推播來自14單位、25項防災資訊。

訊息類型包括颱風、地震、降雨、雷雨、低溫、強風、濃霧、海嘯、淹水、河川高水位、水庫放流、道路封閉、土石流、停班停課、傳染病、國際旅遊疫情、空氣品質、鐵路事故（台鐵及高鐵）、水門資訊（台北及新北）、開放臨時停車（台北及高雄）、水位警戒（台中）。

災防科技中心指出，除了客製化的訂閱，一般民眾最常關心防災資訊如地震、颱風與淹水等，會採用推播方式告知訂戶，並配合圖卡輔助說明，讓民眾一目了然，今年開始也將空污、疫情等納入範圍。（編輯：林興盟）1080218

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