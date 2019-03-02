台灣國際蘭展開園 大批遊客湧入賞花

(中央社記者張榮祥台南2日電）在醒獅鼓樂聲中，台灣國際蘭展今天在台南市後壁區蘭花生技園區開園，適逢二二八連假第三天，大批遊客湧進展場賞花，手機和相機快門聲響個不停。

台灣國際蘭展昨天開幕，今天開園，台南市長黃偉哲親自擊鼓，揭開這場聞名海內外的蘭展盛事；他勉勵蘭花產業要一直創新，用蘭海打造新藍海，避免別人追上來。

黃偉哲說，台南佔有全球1/6的蘭花市場，世界三大蘭展之一的台灣國際蘭展，也邁進第15個年頭，每年都有新主題、新意涵和新發展，台灣蘭花產業持續創造外銷及內銷佳績。

黃偉哲同時號召入園民眾，只要看到新的、令人驚豔的蘭花品種，就照幾張相、打幾個卡，告訴親朋好友，讓大家知道蘭花的好，為台灣國際蘭展打響知名度。

台灣國際蘭展展期10天，3月11日閉幕，內容涵蓋蘭花競賽、花藝展示、台灣蘭花國際研討會、全球產業論壇、商業洽談、蘭花市集等。

今年蘭展主題是「蘭境．閱讀台南」，規劃「蘭境館」、「競賽館」、「蘭創館」、「商務館」、「蘭花市集館」、文創設計主題展「蘭美食」及戶外的蘭花公園等區域，透過蘭花結合台南時代意境。（編輯：李亨山）1080302