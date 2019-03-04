行銷台灣蘭展 黃偉哲與網紅會場開直播

台南市長黃偉哲（前右）4日與出身台南安平的藝人夏語心（前左）在2019台灣國際蘭展會場進行網路直播，介紹今年蘭展特色，歡迎民眾前來參觀。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年3月4日

（中央社記者楊思瑞台南4日電）台南市長黃偉哲今天與出身台南安平的藝人夏語心在台灣國際蘭展會場進行網路直播，仔細介紹今年蘭展特色，吸引不少網友觀看。黃偉哲說，希望今年參觀蘭展的人數能突破往年。

黃偉哲當起導覽，帶著夏語心一一介紹這次蘭展的展覽特色。在夏語心超過72萬的臉書粉絲頁與三立新聞YouTube頻道上，同時有超過8000人觀賞，成功行銷蘭展。黃偉哲提到去年台灣蘭花外銷金額達新台幣109億元，讓夏語心十分驚訝蘭花的產值與經濟效益。

在台南市後壁區台灣蘭花生物科技園區舉辦的台灣國際蘭展，從2日開園後就出現排隊人潮，首日有超過2萬人入園，連假期間相當熱鬧。今天雖不是假日，但園區也湧入許多遊客。當黃偉哲與夏語心出現在會場進行直播時，引來遊客圍觀。

夏語心在觀賞「蘭庶食─台南蘭集品生活主題展」時見到以蘭花裝置成擔仔麵、碗粿、蜜餞、牛肉湯、豆花，感到相當驚訝，直呼回到小時候，非常有趣。在看到茄芷袋時更說，這個外國朋友來台灣都要買，在外國很夯，很適合送外國朋友。

夏語心說，全世界每6株蘭花中就有1株來自台南，享譽國際，這是身為台南兒女非常值得驕傲的事情。今天是週一，蘭展會場竟然有很多人潮，可見非常有吸引力，推薦網友可以在週末規劃台南輕旅行，許多飯店與蘭展合作推出優惠，來台南好玩、又好吃。

黃偉哲表示，今年台灣國際蘭展的主題是「蘭境—閱讀台南」，展覽融合台南近400年的歷史，用蘭花的優雅結合台南各時期的時代意境，包括把台糖小火車搬進園區，讓大家了解糖業的發展史，讓遊客欣賞蘭花之餘，還可以認識歷史。

世界三大蘭展之一的台灣國際蘭展以往每年都吸引超過20萬人次參觀，期待今年也能突破，不僅帶動人潮，也為地方帶來錢潮。(編輯:孫承武)1080304